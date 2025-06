Kawa pokazała, jak się gra o Wimbledon! Można bić brawo

Już teraz wiemy, że w Wimbledonie zagrają Iga Świątek, Magdalena Linette oraz Magdalena Fręch. Dołączy do nich może jednak jeszcze czwarta reprezentantka Polski. Katarzyna Kawa wygrała kolejny mecz w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Od awansu do głównej drabinki turnieju dzieli ją już tylko jedno spotkanie!