Iga Świątek (8. WTA) od ponad roku czeka na wygranie turnieju. Czy nastąpi to w turnieju WTA 500 w Bad Homburgu? Polka w drugiej rundzie tych zawodów wygrała 6:4, 6:4 z Wiktorią Azarenką (105. WTA). Bez wątpienia taki triumf byłby dobrym zastrzykiem dla Świątek przed drugą częścią sezonu, w której rozgrywany będzie Wimbledon czy US Open.

Bartosz Ignacik widzi zmianę w zachowaniu Igi Świątek

Takiego scenariusza chciałby Bartosz Ignacik, który w stacji Canal+ Sport komentuje mecze z udziałem Igi Świątek. - Mam nadzieję, że zobaczę taką właśnie odrobinę bardziej uśmiechniętą Igę, jaką przede wszystkim zapamiętałem z kortów w Paryżu i jeszcze bardziej na konferencjach prasowych - zaznaczył.

- Przyznam się szczerze. Troszkę się z Igą męczyłem, rozmawiając na początku tego roku, bo, nie zadając pytania, wiedziałem, co odpowie. To były bardzo często odpowiedzi takie atakujące. Ja się zastanawiałem, o co dziennikarz może się zapytać, a nie chciałem prowadzić rozmowy, o co ja się chcę zapytać, co chcę od Igi wyciągnąć. To mnie najbardziej bolało, ale widzę, że w tych aspektach medialnych Iga się w Paryżu odblokowała - podsumował.

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Bad Homburgu rywalką Igi Świątek będzie Jekatierina Aleksandrowa (18. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą pięć razy i bilans tych starć, to trzy wygrane Polki i dwie Rosjanki. Ich spotkanie w Bad Homburgu zostanie rozegrane w czwartek 26 czerwca około godz. 13:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.