Pilne wieści ws. meczu Świątek - Aleksandrowa. Jest decyzja

- Czułam, że przez pierwsze gemy grałam dobrze i miałam szansę na wczesne przełamanie, ale tego nie zrobiłam. Później być może było mniej intensywnie, ale starałam się robić to, co wiem, że potrafię robić. Na końcu to był dobry mecz. Zwłaszcza z tego powodu, że to był mój pierwszy mecz w tym roku na trawie. (...) Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się awansować do kolejnej rundy - mówiła Iga Świątek tuż po spotkaniu z Wiktorią Azarenką, które było dla niej pełne wzlotów i upadków, ale co najważniejsze, zakończyło się sukcesem - 6:4, 6:4. Teraz przed nią ćwierćfinał WTA 500 w Bad Homburg, a tam zagra z Jekatieriną Aleksandrową.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Kiedy mecz Świątek - Aleksandrowa? Organizatorzy opublikowali plan gier

Wiadome było, że do polsko-rosyjskiego pojedynku dojdzie w czwartek 26 czerwca. Nieznana była jednak godzina rozpoczęcia. Teraz niemal wszystko jest jasne. Organizatorzy poinformowali, że mecz Świątek z Aleksandrową będzie drugim rozegranym w czwartek. Oznacza to, że Polka na korcie pojawi się prawdopodobnie ok. godziny 13-14. Wcześniej (o godz. 11:30) zaplanowano mecz Haddad Maia - Paolini. I to po zakończeniu tej rywalizacji Świątek przystąpi do gry z Rosjanką.

Plan gier na czwartek - turniej WTA Bad Homburg screen

Będzie to szóste spotkanie tych pań w historii. Nieco lepszym bilansem może pochwalić się nasza rodaczka. Wygrywała trzykrotnie, a dwa razy musiała uznać wyższość rywalki. Po raz ostatni doszło do ich starcia przy okazji WTA 1000 w Miami w 2024 roku. Wówczas górą i to bardzo pewnie była Rosjanka - 6:4, 6:2. Polka będzie więc miała okazję do rewanżu. I mimo że Świątek nie uchodzi za królową kortów trawiastych, to na papierze, może być faworytką. Wskazuje na to nie tylko bilans bezpośrednich meczów, ale i ranking WTA - Świątek jest ósma, a rywalka 18.

Zobacz też: Agnieszka Radwańska była wzorem i cieniem. Urszula szczerze o siostrzanej relacji.

To może pomóc Aleksandrowej

Za Aleksandrową też dość trudny mecz. W II rundzie mierzyła się z Marią Sakkari i wygrała, ale dopiero po trzysetowej walce. Przewagą, jaką może mieć nad Polką, jest fakt, że to już jej drugi turniej na trawie w tym roku. Ma więc większe doświadczenie. Rywalizowała w Holandii i dotarła aż do półfinału. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Świątek - Aleksandrowa na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.