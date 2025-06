Gorąco podczas meczu Świątek. Kamery nagrały, co powiedziała Azarenka

Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburgu. Polka pokonała 6:4, 6:4 Białorusinkę Wiktorię Azarenkę w swoim pierwszym meczu w sezonie na kortach trawiastych. "Świątek wygrała ten mecz w dobrym stylu. W takim, który pokazał jej samej, co i jak powinna robić w następnych meczach na trawie. A może nawet czego nie powinna się przesadnie bać. Choć z pewnością forhendową piętę achillesową Igi na trawie w większym stopniu sprawdzi ktoś będący w wyższej formie" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl po zakończeniu spotkania.

Tak Azarenka skrytykowała Świątek w trakcie meczu. "Za każdym razem"

Przy stanie 6:4, 5:4, 15:30 z perspektywy Igi Azarenka uniosła rakietę do góry, by wstrzymać grę. W ten sposób Białorusinka chciała zwrócić uwagę pani arbiter na to, że Polka przekracza czas na serwis. - Za każdym razem jest tak samo. Jak tylko ona przegrywa w gemie, to się ociąga. Jakby miała za dużo czasu. A Ty tego nie sprawdzasz. Za każdym razem - krzyczała Azarenka w kierunku arbiter. Odpowiedź Świątek była błyskawiczna - Iga zagrała punktowy serwis i odkrzyknęła "jazda" w stronę rywalki.

"I kto to mówi" - zauważa Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. Sporo głosów wśród internautów broniło Igę i wytykało Azarence hipokryzję. "I kolejna zgaszona", "Vika miała rację, ale Iga w końcu odpowiedziała jak kobieta, a nie jak mała dziewczynka, która boi się wszystkich", "tymczasem Vika z jej przerwami toaletowymi, kreczami i skargami, gdy przegrywa", "ależ ona dramatyzuje", "płacz głośniej Vika" - czytamy na portalu X.

Jeden z internautów opublikował nagranie z meczu, na którym widać, że Azarenka robi dosłownie to samo, o co miała pretensje do Świątek.

Aktualny bilans między Azarenką a Świątek to 1-5 na niekorzyść Białorusinki. Jedyne zwycięstwo Azarenki nad Świątek miało miejsce w trzeciej rundzie US Open w 2020 r., gdy Azarenka wygrała 6:4, 6:2. Od tamtej pory Świątek wygrała pięć kolejnych pojedynków z byłą liderką światowego rankingu.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że Świątek awansowała już na piąte miejsce w rankingu WTA Live. Jeżeli zagra co najmniej w półfinale turnieju w Bad Homburgu, to wyprzedzi Chinkę Qinwen Zheng i znajdzie się na czwartym miejscu w rankingu.

Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburgu z lepszą z pary Jekatierina Aleksandrowa (Rosja) - Maria Sakkari (Grecja). Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.