Daria Abramowicz od ponad 6 lat współpracuje z Igą Świątek. Ostatnio jednak ich współpraca wzbudza pewne kontrowersje. Wszystko przez zbyt bliską relację między psycholożką a jej klientką, o czym publicznie mówią nawet specjaliści. - Należy wspierać, wzmacniać i uniezależniać klientów, a potem schować się w cieniu. Kiedy psycholożka jest na pierwszym planie dyskusji, coś zdecydowanie jest nie tak - krytykował niedawno psycholog Jakub B. Bączek w rozmowie z "Faktem". Na tym jednak nie koniec.

Abramowicz przyczyniła się do zwolnienia Wiktorowskiego? Jasne stanowisko

Tuż po rozstaniu Igi Świątek z Tomaszem Wiktorowskim w mediach społecznościowych zaczęły krążyć teorie, że przyczyniła się do tego właśnie Abramowicz. Oczywiście próżno było szukać na to konkretnych dowodów. W końcu podczas wywiadu w "Wyborczej" dziennikarz Radosław Leniarski zapytał wprost: "Jaki wpływ miała pani na zakończenie współpracy Igi Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim?".

Jak zareagowała Abramowicz? Przyznała, że za tym wyborem stoi Iga Świątek. - Decyzje dotyczące składu i specyfiki funkcjonowania zespołu zawsze podejmuje Iga i są to jej wybory. To się nie zmienia. Dobór członków zespołu to właśnie również część bycia tym umownym CEO (z ang. dyrektor generalny - przyp. red.) - odpowiedziała.

Abramowicz o roli kobiet w sporcie. Nie jest wyjątkiem. "Mamy coraz więcej badań"

Jak zapewniała we wcześniejszej części wywiadu, Świątek sama kieruje swoim teamem. - Iga, młoda osoba, umie prowadzić ten zespół. Jest jakby CEO przedsiębiorstwa, opiekującego się najcenniejszymi zasobami: jej honorem, jej wartościami. Sama dobiera i wybiera osoby, z którymi chce pracować. Robi to świetnie i także w tym obszarze zbudowała wartościowe kompetencje - chwaliła Abramowicz.

Psycholożka pytana była również, czy Świątek potrzebuje jej jako jedynej kobiety w zespole. - Coraz częściej w zespołach kobiecych - zresztą nie tylko kobiecych - a także w sztabach szkoleniowych pojawiają się kobiety. Wskazują na to statystyki choćby igrzysk olimpijskich, ale też obserwacje licznych lig zawodowych, w koszykówce, siatkówce czy piłce nożnej. W tenisie również tak się dzieje. Mamy coraz więcej badań wskazujących cenne kompetencje kobiet, jakie wnoszą w zakresie chociażby przewodzenia oraz dynamiki relacji - w zespołach, gdzie główne role grają kobiety, ale nie tylko - wyjaśniła Abramowicz.