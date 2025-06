Andy Roddick przemówił ws. Igi Świątek. Oto co musi zrobić

Iga Świątek przygotowuje się do Wimbledonu. Polka zagra w pierwszym i jedynym turnieju w Bad Homburg przed kolejnym Wielkim Szlemem w tym roku. Przez lata na trawiasta nawierzchnia była dla niej wymagająca, a w All England najdalej dotarła do ćwierćfinału. "Jej agresywny styl, w którym dominuje mocna rotacja, sprawia, że na murawie jest podatna na ataki, ponieważ piłka znajduje się w zasięgu jej przeciwniczek" - piszą dziennikarze tennishead.net.

Tenisista daje wskazówki Idze Świątek

W związku z trudną sytuacją tenisistki w ostatnim czasie - brakiem tytułów a nawet występów w finałach, były tenisista Andy Roddick postanowił jej udzielić kilku rad w podcaście Tennis Channel Live. Amerykanin podkreślił, że teraz nie ma czasu na większe zmiany, ale jest parę rzeczy, które można doszlifować.

"Myślę, że zdecydowanie przydałoby jej się więcej zamkniętej postawy przy forehandzie. Myślę, że to mogłoby pomóc przy ekstremalnym chwycie" - wyznał, cytowany przez tennishead.net.

"Jakbym był jej trenerem, to..."

Andy Roddick w rozmowie wcielił się w postać trenera i wskazał, co należałoby robić lepiej. "Szczególnie jeśli chodzi o Igę na trawie, chciałbym, żeby częściej odbierała piłki backhandem i nie próbowała tak często wykonywać tego małego kółka, żeby uderzać forehandem do środka" - zaznaczył.

"To, co czyni ją superbohaterką, jeśli chodzi o RPM-y (Rotations Per Minute - liczba obrotów piłki na minutę - przyp. red.), podnoszenie piłki i odciąganie rywali od kortu, staje się trochę obciążeniem, zwłaszcza jeśli musi do niej biec, żeby ją uderzyć. Jakbym był jej trenerem, to powiedziałbym, że najprostszą zmianą, jaką możemy wprowadzić, jest zwiększenie liczby bekhendów" - kontynuował.

"Ona nie lubi unosić nadgarstków, ale myślę, że powinna je trochę bardziej dociskać do ciała, bo przy czystym uderzeniu rywalki mogą skierować piłkę na jej stronę forehandową, gdzie chwyt jest po prostu za wysoko".

Wimbledon 2025 zaplanowano w dniach od 30 czerwca do 13 lipca 2025 roku. W ubiegłym roku mistrzynią Wielkiego Szlema na trawie została Barbora Krejcikova. Z kolei Iga Świątek została wyeliminowana przez Julię Putincewą w trzeciej rundzie 6:3, 1:6, 2:6. W tym roku Polka podchodzi do rywalizacji na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club jako ósma rakieta świata, więc szybciej będzie mogła trafić na teoretycznie trudniejsze rywalki.