Kobiecy tour przeniósł się na trawę, gdzie docelową imprezą będzie Wimbledon. Ten wielkoszlemowy turniej zaplanowano w dniach 30 czerwca - 13 lipca 2025 roku. W związku z tym najlepsze tenisistki świata robią wszystko, by się do niego przygotować.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

Kapitalna seria Magdy Linette. Awansowała do półfinału turnieju w Nottingham

Kiedy Iga Świątek zrobiła sobie krótką przerwę, Magdalena Fręch rywalizowała w Berlinie i Londynie. Z kolei Magda Linette wciąż walczy w turnieju w Nottingham, gdzie dotarła do półfinału.

Poznanianka rozegrała do tej pory trzy mecze i nie przegrała nawet seta! 33-latka mierzyła się kolejno z Alexandrą Ealą, Mingge Xu oraz Clarą Tauson. Tej ostatniej Linette zrewanżowała się za porażkę w I rundzie Rolanda Garrosa. "Linette z trudem co prawda obroniła w końcu podanie, ale po chwili przełamała Dunkę do zera! Kolejny gem także powędrował na jej konto i z 2:5 zrobiło się 5:5. Zupełnie pozbawiony logiki ten set. Najważniejsze jednak, że zakończony pomyślnie dla Polki. Tauson ewidentnie miała dość, była zdenerwowana i w ostatnich dwóch gemów popełniła mnóstwo błędów. Linette wykorzystała to i wygrała cały mecz 6:2, 7:5!" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Zobacz też: Na meczu Miedwiediewa polała się krew. Kibice wstrzymali oddech

O której mecz Magda Linette - Dajana Jastremska? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Teraz Magda Linette zmierzy się z Dajaną Jastremską, które są blisko siebie w rankingu. Jednak to Polka jest wyżej notowana, bo plasuje się na 31. miejscu. Z kolei jej rywalka jest 46. Ukrainka po drodze do półfinału tego turnieju pokonała Olgę Danilovic, Antonię Ruzic i Leylah Fernandez.

Tenisistki wyjdą na kort trawiasty w Nottingham w sobotę 21 czerwca nie wcześniej niż o godz. 12:00 polskiego czasu. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2, a także na platformie CANAL+ online. Tekstowa relacja będzie dostępna również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.