Wszyscy na to czekali. Jest nagranie ze Świątek

"Dziękuję Paryż, dziękuję Roland Garros! To był niesamowity czas zarówno na korcie, jak i poza nim, pełen wspaniałych wyzwań i meczów na wysokim poziomie. Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy wraz z moim zespołem, i na pewno wyniosłam z tego turnieju kilka cennych lekcji" - pisała kilka dni temu Iga Świątek na Instagramie. Tak pożegnała się z turniejem we Francji, w którym nieco rozczarowała. Polka broniła tytułu, ale ostatecznie udział w imprezie zakończyła na półfinale. "Już wkrótce rozpocznę przygotowania do sezonu trawiastego" - deklarowała. Słowa dotrzymała.

Iga Świątek jest już w Niemczech. Rozpoczęła treningi. Kibice nie mogą się doczekać turnieju

Już w środę Świątek opublikowała kilka zdjęć i filmików z treningów. Odbywały się m.in. na kortach trawiastych. Kolejną porcję fotografii i nagrań udostępnił organizator turnieju WTA 500 w Bad Homburg, w którym w najbliższych dniach Polka weźmie udział. I będzie tam jedną z największych gwiazd. Świątek dotarła już na miejsce i rozpoczęła treningi na niemieckich kortach. Na kadrach widać, jak ćwiczy poszczególne zagrania, m.in. forehand. Uwieczniono również rozmowę z Wimem Fissettem. "Jazda Iga", "Grasstek nadchodzi", "Dajesz Iga", "Do zobaczenia na miejscu" - pisali podekscytowani fani.

Będzie to pierwszy turniej dla Świątek po Roland Garros, a także pierwszy na trawie w tym sezonie. W jego trakcie dojdzie do przetarcia z nową nawierzchnią. Będzie również oficjalnym i jedynym sprawdzianem przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Polka brała udział w imprezie w Bad Homburg przed dwoma laty. Dotarła nawet do półfinału, ale w nim nie wystąpiła - wycofała się z turnieju.

Światowa czołówka w Bad Homburg

W Niemczech Świątek będzie miała sporą konkurencję. W evencie wystąpią m.in. Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa czy Emma Navarro, a więc zawodniczki z TOP 10. Losowanie drabinki odbędzie się już w piątek 20 czerwca o godzinie 16:30.

Turniej rozpocznie się w niedzielę 22 czerwca i potrwa sześć dni. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Świątek na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.