BJK Cup w Polsce. Znamy rywalki. Arcyważne wieści dla Świątek

Przypomnijmy, że polskie tenisistki nie wystąpią w tegorocznych finałach Billie Jean King Cup, gdyż nie uzyskały do nich kwalifikacji. Te zawody zostaną rozegrane w dniach 16–21 września 2025 r. Losowanie, o którym mowa, dotyczy pierwszego etapu walki o przyszłoroczne finały.

Polska z Rumunią i Nową Zelandią. Będzie awans?

Turniej play-off Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 13-15 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejsze losowanie wyłoniło rywalki Polek w tych zawodach, którymi zostały Rumunia oraz Nowa Zelandia. To też ważne informacje dla Igi Świątek, największej gwiazdy naszej reprezentacji. Będzie ona mogła dopasować swój terminarz do ewentualnej wizyty i gry w Polsce.

Ogólnie w play-offach zagra 21 reprezentacji, podzielonych na siedem grup. Z każdej grupy może awansować tylko najlepszy zespół, stąd gra Polek we własnym kraju może im bardzo pomóc. Dodajmy, że państwa-gospodarze każdej z grup także zostały wyłonione w drodze losowania. Jeżeli tenisistki znad Wisły zdołają poradzić sobie w tej fazie turnieju, dopiero wtedy przystąpią do walki w kwalifikacjach do finałów Billie Jean King Cup 2026.

Jak na swojej stronie informuje ITF: "W 2025 r. finały Billie Jean King Cup ulegną zmianie z 12 na 8 drużyn, aby odzwierciedlić istniejący format finału Davis Cup 8. Format grupowy dla kwalifikacji i play-offów w 2025 roku został wprowadzony, aby dostosować się do tej zmiany. Mecze domowe lub wyjazdowe powrócą w kwalifikacjach i play-offach od 2026 roku".

Jak wspomnieliśmy, Polski zabraknie w tegorocznym finale BJK Cup, ale w ostatnich latach nasze tenisistki mają powody do dumy, związane z tym turniejem. Biało-Czerwone grały w finałach poprzednich trzech edycji zawodów. Szczególnie dobrze poradziły sobie w ubiegłym roku na Maladze. Tam w pierwszym spotkaniu pokonały 2:0 gospodynie z Hiszpanii. Następnie w ćwierćfinałach okazały się lepsze 2:1 od Czeszek. Dopiero w półfinale turnieju sposób na nie znalazły Włoszki, które ostatecznie wywalczyły puchar.