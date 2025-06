Magdalena Fręch (25. WTA) sprawiła niespodziankę już na samym początku turnieju WTA 500 w Berlinie. Polka przegrała 2:6 w pierwszym secie, ale ostatecznie triumfowała 2:6, 7:5, 6:0 w starciu z Rosjanką Mirrą Andriejewą (7. WTA). To był pierwszy raz w karierze, gdy Fręch pokonała Andriejewą. Wcześniej 18-latka pokonywała Fręch w trzeciej rundzie Australian Open 2025, a potem w trzeciej rundzie turnieju w Madrycie. Teraz Fręch czeka w Berlinie na lepszą z pary Amanda Anisimova (13. WTA) - Bianca Andreescu (148. WTA).

Rosjanie piszą o porażce Andriejewej z Fręch. "Kłóciła się, płakała i przegrała"

Rosyjskie media odnotowały porażkę Andriejewej z Fręch w turnieju WTA 500. "Andriejewa z bajglem przegrała w pierwszej rundzie w Berlinie" - pisze bookmaker-ratings.ru. "Mirra kłóciła się, płakała i sensacyjnie przegrała. Dostała bajgla w Berlinie. 18-latka rozpoczęła sezon na trawie od rozczarowującej porażki. Przed meczem szanse przeciwniczek szacowano na 81 do 19 na korzyść Rosjanki" - odnotowuje championat.com.

Rosyjskie media zauważają, że Andriejewa przegrała gema 0:6 po raz pierwszy od października 2024 r. Wtedy uległa Darii Kasatkinie w finale w Ningbo. "Andriejewa niespodziewanie przegrała z Fręch. 18-letnia przegrała po zaciętym meczu, w trzech setach" - pisze liveresult.ru. "Andriejewa przegrała z Fręch w Berlinie i straciła osiem gemów z rzędu. Mirra miała osiem podwójnych błędów serwisowych i wykorzystała 5 na 15 break pointów" - komentuje sovsport.ru.

"Andriejewa odpadła w pierwszej rundzie w Berlinie, przegrywając decydującego seta 0:6" - odnotowuje sport24.ru.

Co za słowa trenera o Magdalenie Fręch. "Tego nie da się kupić"

Fręch współpracuje z trenerem Andrzejem Kobierskim od 2008 r., a więc od momentu, gdy tenisistka miała dziewięć lat. - Magda to jest walczak. Ma w sobie wolę walki. Bez względu na rezultat nie poddaje się. Każdy punkt jest dla niej na wagę złota. Tę cechę charakteru należy kultywować. Tak, takiego charakteru nie da się kupić, z takim trzeba się urodzić. Gdy Magda jest zbyt spokojna na korcie staram się ją pobudzić - mówił Kobierski w rozmowie z portalem tenismagazyn.pl w maju 2024 r.

Do tej pory Fręch nie grała ani razu z Anisimovą oraz Andreescu. Jeżeli Polka awansuje do ćwierćfinału, to zagra tam z Jessiką Pegulą (3. WTA) lub z lepszą z pary Naomi Osaka (57. WTA) - Liudmiła Samsonowa (20. WTA).