Hubert Hurkacz przekazał fatalne wieści. Niestety

W ubiegłym tygodniu Hubert Hurkacz (29. ATP) wygrał 7:6(2), 6:4 w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 w S-Hertogenbosch z Roberto Bautistą-Agutem (51. ATP). Niestety, w drugiej nie zagrał, gdyż musiał skreczować z powodu problemów z plecami. Jednak według doniesień miał być gotowy do rywalizacji w turnieju ATP 500 w Halle.

Hubert Hurkacz nie zagra w Halle. Traci punkty w rankingu ATP

Niestety - w poniedziałkowe popołudnie dowiedzieliśmy, że Hubert Hurkacz ostatecznie wycofał się z rywalizacji w turnieju w Halle. Zamiast niego do głównej drabinki turnieju awansował Holender Jesper de Jong (93. ATP), który w meczu pierwszej rundy zmierzy się z Tomasem Machacem (23. ATP).

Hurkacz już teraz odczuje efekt braku startu w Halle. Polak przed rokiem grał w finale, w którym przegrał z Jannikiem Sinnerem (1. ATP) 6:7(8), 6:7(2). Z tego też powodu stracił 330 punktów za tamto spotkanie i spadł w rankingu ATP Live na 38. miejsce. Tym samym nie będzie rozstawiony przy okazji losowania głównej drabinki Wimbledonu.

W obecnej sytuacji pozostaje pytanie, czy Hubert Hurkacz będzie w pełni zdrów do rywalizacji w Wimbledonie. Turniej na londyńskich kortach będzie rozgrywany w dniach 30 czerwca - 13 lipca. To właśnie podczas Wimbledonu w 2021 roku Polak osiągnął swój najlepszy wynik w historii startów w turniejach wielkoszlemowych. Dotarł wtedy do półfinału, w którym przegrał 3:6, 0:6, 7:6(3), 4:6 z Matteo Berrettinim (34. ATP).