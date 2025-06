Kawa prowadziła z faworytką już 6:2, 2:0. I nagle dramat

Dramat Katarzyny Kawy! Choć polska tenisistka wygrała pierwszy mecz kwalifikacji do turnieju WTA w Berlinie z Dalmą Galfi 2:0 (6:4, 6:3), a w finale eliminacji prowadziła już 6:2, 2:0 z Wiktorią Tomową, to ostatecznie nie udało jej się wywalczyć awansu do głównej drabinki. Dramat reprezentantki Polski zaczął się w drugim secie. Ostatecznie Katarzyna Kawa przegrała z Bułgarką 1:2 (6:2. 4:6, 1:6).