Sabalenka wywołała skandal słowami o Świątek. "Uważaj, co mówisz"

Choć Aryna Sabalenka jest liderką światowego rankingu WTA i z dużą przewagą wyprzedza Amerykanki: Coco Gauff i Jessicę Pegulę, to w tym roku dwukrotnie musiała przełknąć gorzką, amerykańską pigułkę. Najpierw w Australian Open przegrała w finale z Madison Keys, a ostatnio w meczu o triumf we French Open musiała uznać wyższość Gauff. To spotkanie nadal wywołuje dużo emocji.

- Wszyscy słyszeliśmy komentarze Sabalenki. Jej negatywne nastawienie, mówienie o tym, że Coco nie była od niej lepsza, że Coco jej nie pokonała, że przegrała mecz z powodu swoich błędów. Chcę tylko powiedzieć, że kiedy zadzierasz z bykiem, dostajesz rogi. Sabalenka bardzo się myliła - powiedziała Lisa Leslie, a jej słowa cytuje portal sportskeeda.com.

To była koszykarka WNBA, czterokrotna mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w koszykówce. Do czego nawiązała? Do słów Sabalenki, mówiącej o tym, że gdyby na jej miejscu była Iga Świątek, to finał zakończyłby się wygraną Polki.

- Chcę tylko, aby Coco wiedziała, tak jak wszyscy dzieliliśmy się i okazywaliśmy naszą miłość, że my w Ameryce cię wspieramy. Jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy za sposób, w jaki nosisz się z taką klasą i wdziękiem. I dla wszystkich innych graczy, uważajcie na to, co mówicie, bo wracamy po was. Nie macie szansy pokonać naszej bohaterki - dodała Leslie.

Dla 21-letniej Gauff było to drugie w karierze zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. W 2023 roku wygrała na rodzimych kortach US Open. W 2022 roku przegrała w finale Rolanda Garrosa z Igą Świątek. Obecnie jest drugą rakietą świata.