148 lat i koniec! Rewolucja na Wimbledonie

Wimbledon od lat jest trzecim w kolejności turniejem wielkoszlemowym, a zarazem jedynym na kortach trawiastych. Niemal od zawsze uchodził za opokę tradycji i elegancji. Zawodnicy przez lata grali tylko w białych strojach, choć przepisy w tym zakresie uległy pewnej liberalizacji. Charakterystycznym elementem była także elegancko ubrana publiczność, która zajadała się truskawkami ze śmietaną. W tegorocznym turnieju dojdzie jednak do istotnej zmiany. Mówiąc wprost: tego w Wimbledonie nie było przez 148 lat istnieniu turnieju.

Wielka zmiana na Wimbledonie. Po raz pierwszy od 148 lat

"Anglia dostosowuje się do Stanów Zjednoczonych i Australii: elektroniczne połączenia na wszystkich 18 kortach. Roland Garros to wciąż jedyny "ludzki" turniej. Z 300 sędziów pozostanie 80: będą oni pełnić rolę asystentów kortowych" - pisze "La Gazzetta dello Sport", podkreślając, że odbiorcom Wimbledonu zostały już tylko "truskawki ze śmietaną".

Tegoroczny Wimbledon będzie dla fanów tenisa wyjątkowy. Po raz pierwszy od 148 lat nie zobaczymy już sędziów liniowych, których zastąpi elektronika. To system Live Electronic Line Calling ma wywoływać automatycznie auty i wyłapywać błędy serwisowe. Co istotne - to system przyjęty nie tylko na tegoroczną edycję turnieju, ale także na kolejne lata zmagań na trawiastych kortach.

Czy to oznacza, że wszyscy sędziowie liniowi zostali zwolnieniu? Jak czytamy we wspomnianym wyżej źródle spośród 300, którymi dysponuje organizacja, pozostała grupa 80 osób, która będzie pełnić rolę "asystentów meczowych". Jeśli system ulegnie awarii, zostaną wezwani do pomocy. Mogą także wspierać sędziego przewodniczącego.

Choć Wimbledon uchodzi za ostoję tradycjonalizmu w światowym tenisie, to wszyscy przypominają, że w 2007 roku to właśnie na jego kortach po raz pierwszy użyto systemu, który umożliwił zawodnikom i zawodniczkom sprawdzenie poprawności decyzji sędziów liniowych.

W poprzednim roku na kortach Wimbledonu w turniejach singlistów i singlistek triumfowali odpowiednio Carlos Alcaraz i Barbora Krejcikova.