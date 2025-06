Słowa Sabalenki poszły w świat. Legenda nie wytrzymała. "Cofnij to"

Aryna Sabalenka musi mierzyć się z ostrą krytyką po ty, co stało się przy okazji finału Rolanda Garrosa. Liderka światowego rankingu popełniła mnóstwo niewymuszonych błędów, wielokrotnie nie panowała nad emocjami i ostatecznie przegrała z Coco Gauff 7:6, 2:6, 4:6. Więcej niż o samym występie mówi się jednak o tym, co powiedziała na konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski futbol? "Brakuje wam wielkich postaci"

Sabalenka wypaliła po finale Rolanda Garrosa. Stubbs podniosła alarm: "Nie mogłam uwierzyć"

Białorusinka tłumaczyła się m.in. pogodą i słabszą dyspozycją. Rzadko decydowała się pochwalić rywalkę. - Warunki były okropne, a Coco po prostu była w tych warunkach lepsza ode mnie. Myślę, że to był najgorszy finał, w jakim kiedykolwiek wystąpiłam - tłumaczyła. Największe kontrowersje wzbudziła jednak inna wypowiedź. - Po prostu popełniałam liczne niewymuszone błędy. Muszę sprawdzić statystyki. Myślę, że Coco wygrała mecz nie dlatego, że grała niesamowicie - po prostu mnóstwo psułam - dodała. Po tych słowach rozpętała się prawdziwa burza.

Na ostry wpis pod adresem Sabalenki zdecydowała się czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej Rennae Stubbs. - Popełniłaś miliard niewymuszonych błędów, bo grałaś z jedną z najszybszych zawodniczek na świecie, która jest odważna jak diabli i ma lepsze opanowanie niż ty!! Ale powiedzieć, że to było okropne..... Cholera, to było niegrzeczne - skrytykowała ją na platformie X. Na tym jednak nie poprzestała.

Niefortunną wypowiedź Sabalenki postanowiła skomentować raz jeszcze w swoim podcaście. I znów nie pozostawiła na Białorusince suchej nitki. - Nie przegrałam w finale singlowego Wielkiego Szlema, ale przegrałam w finale deblowego Wielkiego Szlema na tym samym korcie. Przegrywałam mecze, po których chciałam zejść z kortu i nie powiedzieć nic miłego o mojej przeciwniczce. Ale mogę powiedzieć, że nigdy nie stanęłam przy mikrofonie i nie powiedziałam, że grałam fatalnie i że zasadniczo masz szczęście, że wygrałaś. Nie mogłam uwierzyć, że te słowa wyszły z jej ust - oburzała się Stubbs.

Stubbs nie odpuszcza Sabalence. "Cofnij to"

Australijka twierdziła, że Sabalenka próbowała w ten sposób umniejszyć sukces Gauff. Dlatego na jej zachowanie zareagowała bardzo emocjonalnie. - Te słowa wyszły z jej ust, tłum ucichł, a ja powiedziałam: "Nie, nie, nie. Cofnij to". Ale ona tego nie zrobiła. A potem poszła do prasy i podwoiła stawkę. Pomyślałem: "To jest takie złe" - dodała.

Sabalenka odpowiedziała na krytykę i po pewnym czasie zamieściła wpis na Instagramie, w którym zapewniła, że w pełni uznaje osiągnięcie Gauff. - Wczoraj było ciężko. Coco poradziła sobie z warunkami znacznie lepiej niż ja i w pełni zasłużyła na zwycięstwo. Wczoraj była lepszą zawodniczką i chcę oddać jej uznanie, na jakie zasłużyła. (...) Nie grałam najlepiej, jak mogłam, a Coco stanęła na wysokości zadania i zagrała z opanowaniem i celem. Zasłużyła na ten tytuł. Szacunek - napisała.

Mimo to Stubbs nie zmieniła swojego podejścia. - Zajęło jej 24 godziny, żeby napisać przeprosiny na Instagramie, ale to było takie złe. I nie ma na to żadnych wymówek, po prostu żadnych - upierała się.