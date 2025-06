Wybrali najlepsze mecze Roland Garros. Jest i Świątek. "Mogła przejść do historii"

Iga Świątek ostatecznie nie obroniła tytułu podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Polka odpadła w półfinale po trzysetowym starciu z Aryną Sabalenką. Przez to Świątek spadła na siódme miejsce w rankingu WTA. "To był niesamowity czas, zarówno na korcie, jak i poza nim, pełen wspaniałych wyzwań i meczów na wysokim poziomie. Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy wraz z moim zespołem. Na pewno wyniosłam z tego turnieju kilka cennych lekcji" - pisała Świątek w mediach społecznościowych, podsumowując swój występ w Roland Garros.

Mecz Świątek na Roland Garros wyróżniony. "Miała szansę przejść do historii"

Serwis thetennisgazette.com wybrał pięć najlepszych meczów minionej edycji Roland Garros. Na drugim miejscu znalazło się spotkanie między Igą Świątek a Aryną Sabalenką w półfinale. "Świątek miała szansę przejść do historii, stając się pierwszą kobietą w erze Open, która wygrała cztery kolejne tytuły Roland Garros. Szansa ta została ostatecznie zaprzepaszczona przez Sabalenkę, która zdominowała trzeciego seta wynikiem 6:0" - czytamy w uzasadnieniu.

Świątek zagrała zdecydowanie najlepszy mecz w turnieju, co podkreślają kibice czy eksperci. - Stało się coś niewyobrażalnego. Po dwóch fenomenalnych setach z obu stron. Gdzie Sabalenka wzniosła się na jakieś absolutne wyżyny w pierwszym. Mogła zdominować wtedy nawet 6:1 albo 6:2, ale dał o sobie znać geniusz obronny Igi i jej waleczność. To był kosmiczny poziom z obu stron. Walczyła dwie godziny równo, by na koniec... No rozsypała się - mówił nam Wojciech Fibak, były uznany tenisista.

Jakie pozostałe mecze Roland Garros uwzględniono w tym zestawieniu? Pojawiły się tam starcia Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem z czwartej rundy (7:6, 6:3, 4:6, 6:4), Jacka Drapera z Gaelem Monfilsem w drugiej rundzie (6:3, 4:6, 6:3, 7:5) oraz Lois Boisson z Jessiką Pegulą w czwartej rundzie (3:6, 6:4, 6:4). Zdecydowanie najlepszy mecz Roland Garros między Carlosem Alcarazem a Jannikiem Sinnerem, wygrany 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2) przez Hiszpana.

Jakie są kolejne plany startowe Świątek? Daria Sulgostowska, PR menedżerka Świątek przekazała w rozmowie z TVP Sport, że teraz Iga odpocznie przez kilka dni, a potem wróci do treningów przed częścią sezonu na kortach trawiastych. - Będą treningi na trawie, przygotowujące do startów w Bad Homburg i Wimbledonie - mówiła Sulgostowska.

Turniej WTA w Bad Homburgu odbędzie się w dniach 22-28 czerwca, natomiast wielkoszlemowy Wimbledon - od 30 czerwca do 13 lipca. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.