Rywalki Świątek nagle zaczęły o niej mówić. "Jest tak wybuchowa"

Iga Świątek ma dopiero 24 lata, a na koncie ponad 20 tytułów, z czego pięć rangi Wielkiego Szlema. I choć obecnie znajduje się w sporym kryzysie, to nie ustaje, pracuje ciężko, by znaleźć rozwiązanie i wrócić na szczyt. Aktualnie zajmuje siódmą lokatę w rankingu WTA, do liderki tracąc niemal siedem tysięcy punktów, co jest wielką różnicą. To prawdziwa przepaść i nie jest to słowo użyte na wyraz. Polka nie przestaje jednak trenować, każdą sesję traktując bardzo poważnie. Przekonała się o tym m.in. Eva Lys.

Eva Lys wspomina rozgrzewkę ze Świątek. Jedna rzecz ją zszokowała

Niemka wystąpiła we vlogu Darii Kasatkiny na YouTube. W pewnym momencie poruszyła temat Igi Świątek. Ujawniła, że w przeszłości, a konkretnie w Dubaju miała okazję trenować z Polką. I była mocno zaskoczona jej postawą. Szybko pożałowała decyzji o wspólnej sesji z naszą rodaczką.

- Raz rozgrzewałam się z Igą. Potem pomyślałam sobie: "Nie potrzebuję grać meczu, kończę to" - żartowała Lys, podkreślając, że nawet rozgrzewka była wymagającą sesją ze Świątek. - Tak, ona jest bardzo intensywna - przyznała jej rację Kasatkina. - Prawdę mówiąc, po prostu czuję, że każda z nas jest inna. Ona jest tak wybuchowa, tak intensywna. Nie każdy może wejść na taki poziom, ale nadal wszyscy możemy konkurować - podkreślała Australijka. - O to właśnie chodzi w sporcie indywidualnym, każdy jest inny, ale tak, Iga ma szaloną intensywność - dodawała Lys.

Świątek ma jasny cel - przełamać złą passę i wygrać trofeum w tym sezonie

Teraz przed Świątek rywalizacja w WTA 500 w Bad Homburg. Rozpocznie się dopiero po 20 czerwca, więc Polka ma jeszcze chwilę na odpoczynek. Za kilka dni rozpocznie przygotowania do turnieju, a zarazem zmieni nawierzchnię, co zapowiedziała w mediach społecznościowych. I z pewnością znów w treningach będzie prezentować dużą intensywność. Główną imprezą, w którą celuje na kortach trawiastych, jest Wimbledon. W seniorskiej karierze najdalej dotarła do ćwierćfinału (2023).