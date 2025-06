Kwaśniewska reaguje na krytykę Świątek. Padły ostre słowa

Iga Świątek poległa w półfinale Rolanda Garrosa z Aryną Sabalenką. Polka próbowała się postawić Białorusince, ale ostatecznie liderka światowego rankingu była lepsza, rozbijając ją w trzecim secie nawet 6:0. To, co się stało w Paryżu, odbiło się szerokim echem w polskich i zagranicznych mediach. W mocnych słowach sytuację Igi Świątek opisali dziennikarze puntodebreak.com. "Iga Świątek sięga dna" - czytamy. "Mimo że zameldowała się w półfinale i zaprezentowała się świetnie w rywalizacji z Sabalenką, to jednak królowa Paryża upada w półfinale i poddaje się, nawet nie walcząc do końca. To wyraźnie pokazuje, że Świątek jest w trudnym momencie" - napisali dziennikarze.

Mocna reakcja Kwaśniewskiej na krytykę Igi Świątek

Słowa krytyki w kierunku Igi Świątek spotkały się z ostrą reakcją Aleksandry Kwaśniewskiej. Córka byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego wzięła udział w programie "Prześwietlenie" w serwisie Goniec. W pewnym momencie wywiązał się temat ataków na tenisistkę i m.in. jej płaczu czy emocjonalnych reakcji na przegrane punkty/gemy/sety. - Bardzo często słyszę takie zdanie, że kobiety są zbyt emocjonalne i wychodzi na to, że złość nie jest emocją. Bo jak mężczyzna trzaska rakietą, bije się rakietą po kolanach i tak dalej, to z jakiegoś powodu nie mówimy, że jest zbyt emocjonalny. Jemu zależało, to jest złość sportowa - stwierdziła, cytowana przez plotek.pl.

- Ewidentnie kobiety są tutaj traktowane gorzej. Dlaczego nie zadajemy sobie pytania, co my robimy, tymi wszystkimi artykułami, tymi komentarzami, tej Idze? W jaki sposób my polepszamy ten stan, który rzekomo tak nas doli? Dla mnie to jest coś takiego, jakbyś dawał lanie dziecku za każdym razem, kiedy wróci ze szkoły z jedynką i dziwiłbyś się, że kiedy mu nie idzie w trakcie klasówki, zaczyna się denerwować i jeszcze byś go opieprzał, że ma się nie denerwować - dodała.

"Powinniśmy to docenić, a nie ją nękać"

Kwaśniewska podkreśliła, że Świątek mówiła wielokrotnie o tym, że czyta to, co się o niej pisze w mediach. - Ona cały czas daje nam do zrozumienia, że "jestem przytłoczona" - wyznała. - Ja bym chciała, żeby Iga ze spokojem mogła wychodzić na kort, nie stresowała się tym wszystkim. Żeby poczuła, że znowu ma przyjemność z tej gry. Nie wiem, być może ma, ale mi jest po prostu jej szkoda - podkreśliła.

- Ja jej ogromnie kibicuję, miałam to ogromne szczęście, że akurat rok temu byłam w Rzymie oraz w Paryżu i widziałam na żywo, jak one je wygrywała. Uważam, że to jest tak fenomenalna osoba, mogłaby już nie wygrać żadnego meczu do końca życia, a i tak jest jedną z największych w Polsce atletek. Na pewno największą Polską tenisistką i już jest jedną z najlepszych tenisistek świata. Powinniśmy to docenić, a nie ją nękać, że teraz ona ma w połowie sezonu zmienić pół swojemu teamu - zakończyła.