2:0 w 63 minuty i koniec. Polak zwycięzcą Roland Garros!

Liczyliśmy po cichu na dwa finały Roland Garros z udziałem Polaków. Niestety Idze Świątek się nie powiodło w seniorskim półfinale, ale Alanowi Ważnemu w juniorskim deblu owszem. Nasz reprezentant, a także jego fiński partner Oskari Paldanius, stanęli przed życiową szansą. Żaden z nich nigdy nie wygrał juniorskiego Wielkiego Szlema ani w deblu, ani w singlu. Z kolei z punktu widzenia całości polskiego męskiego tenisa, ostatnim Polakiem, który zwyciężył deblowy turniej wielkoszlemowy u juniorów, był Kamil Majchrzak, triumfator US Open w 2013 roku w parze z Amerykaninem Martinem Redlickim (u kobiet w 2018 roku deblowy Roland Garros wygrała Iga Świątek).

Duet z USA na drodze do marzeń

Polak i Fin mogli więc przejść do chwalebnej historii. Na ich drodze do tego osiągnięcia stanęli dwaj Amerykanie: Noah Johnston oraz Benjamin Willwerth rozstawieni z nr 7. W półfinale po zaciętym boju ograli brytyjsko-amerykańską parę Oliver Bonding - Jagger Leach (6:4, 2:6, 10:7). Delikatnymi faworytami wydawali się Ważny i Paldanius, ale finały jak wiadomo, rządzą się swoimi prawami.

Wspaniały set polsko-fińskiej pary! I ta wymiana na koniec!

Pierwszy set był pokazem znakomitej formy, jaką do Francji przywieźli Ważny i Paldanius. Już przy pierwszej okazji przełamali amerykańskich rywali, a gdy przy serwisie Polaka ci mieli trzy breakpointy, nasz reprezentant udowodnił, że presja nie plącze mu nóg i zrobiło się 3:0. Właśnie wtedy nadszedł jedyny udany moment Amerykanów w tym secie. Zwyciężyli dwa gemy z rzędu, przełamując przy serwisie Paldaniusa.

Jednak to było wszystko, na co Polak oraz Fin im w tej partii pozwolili. Kolejne trzy gemy znów były ich popisem, a piłka meczowa to totalny kosmos. Partner naszego reprezentant wyratował wymianę tweenerem (zagranie między nogami), a po chwili Polak wyczarował taki forhend w kryzysowej sytuacji daleko za linią, że rywal władował swoje uderzenie w siatkę. Minęło 27 minut meczu, a Ważny z Paldaniusem wygrali seta 6:2.

Jak przełamywać, to w takich momentach. Paldanius i Ważny wygrali Roland Garros!

Druga partia już taka jednostronna nie była. Przede wszystkim Amerykanie przestali robić tak wiele błędów przy własnym serwisie, a gdy Polak i Fin mieli w czwartym gemie trzy szanse na przełamanie, nie dali im żadnej wykorzystać. Co innego w gemie ósmym. W niej Ważny z Paldaniusem mieli dwie takie okazje i to Polak zadbał, by tym razem nie uciekło. Po jego świetnym bekhendzie rywal wyrzucił piłkę daleko w aut, a to oznaczało, że po chwili Oskari Paldanius będzie serwował na tytuł mistrzowski! Zrobił to doskonale, a po kilku wymianach udany wolej Ważnego zakończył ten mecz! Alan Ważny i Oskari Paldanius juniorskimi mistrzami Roland Garros w deblu!

Kapitalny mecz polsko-fińskiej pary i w pełni zasłużone zwycięstwo w całym turnieju! Oni się na tym korcie dziś po prostu doskonale bawili, a co za tym idzie, zupełnie nie wyglądali, jakby to był mecz o triumf w juniorskim Wielkim Szlemie. Ważny został pierwszym od 12 lat polskim tenisistą, który zdobył taki tytuł. Cóż, najwyraźniej liczba polskich triumfów w Paryżu musi się zgadzać. Paldanius także wykonał wielką pracę. Obaj byli po prostu ZNA-KO-MI-CI! Wielkie brawa!