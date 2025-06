McEnroe wskazał główny problem Świątek. Tego jej brakuje

Iga Świątek pragnęła po raz piąty zwyciężyć Roland Garros. Po rozczarowujących zawodach w Madrycie oraz Rzymie chciała również pokazać fanom, że wciąż jest najlepszą tenisistką na świecie. Szybko wygrała trzy mecze z Rebeccą Sramkovą, Emmą Raducanu oraz Jaqueline Cristian. Potem, choć przegrywała z Jeleną Rybakiną 1:6, 0:2, udało jej się wrócić i wygrać. Następnego dnia nie dała za to żadnych szans Elinie Switolinie. Ostatecznie odpadła w półfinale po porażce z Aryną Sabalenką. Mecz zakończył się wynikiem 6:7 (1), 6:4, 0:6.

John McEnroe wskazał główny problem Igi Świątek. "Nie sądzę, żeby wiedziała, jak to robić"

Legendarny tenisista John McEnroe wyznał, co było głównym powodem porażki Świątek. - Mecz z Sabalenką bardziej pewną siebie niż kiedykolwiek, to wielkie wyzwanie. U Polki chyba jeszcze trochę tej pewności brakuje, chyba nie jest jeszcze na takim poziomie, jak wcześniej - wyjaśnił w rozmowie z WP SportoweFakty. - Przed turniejem, gdybyś zapytał mnie o faworytkę do zwycięstwa, prawdopodobnie wybrałbym właśnie Igę. Tyle że ona nie lubi grać z zawodnikami tak mocno uderzającymi - uzupełnił.

McEnroe twierdzi, że Polka musi nieco zmienić styl gry. Obawia się, że to, co pokazała podczas Roland Garros, może nie wystarczyć. - Na pewno taka sama gra, jak w Paryżu, nie przyniesie jej wyczekiwanego przełamania. Może rozwiązaniem było więcej grania tzw. slajsem, może częstsze akcje przy siatce. Ale to tylko moje pomysły, które rzucam z głowy. Przede wszystkim to ona sama musi mieć w sobie przekonanie do pewnych zmian i pełne zaangażowanie, żeby je wprowadzić - tłumaczył.

Wielkimi krokami zbliża się sezon na kortach trawiastych, w tym przede wszystkim Wimbledon. Nie są to dobre wieści dla Świątek, która najlepszy wynik zanotowała w nim w 2023 roku, kiedy doszła do ćwierćfinału. Rok temu poległa za to już w III rundzie z Julią Putincewą.

- Iga nie jest taka pewna w szybkim poruszaniu się na kortach trawiastych, oczywiście w porównaniu do "mączki". Niestety, ale nie sądzę, żeby wiedziała, jak to robić, do tej pory nie zauważyłem, by znalazła rozwiązanie tego problemu. Ale może się mylę, może teraz mnie zaskoczy - oznajmił McEnroe.

- Brakuje jej chyba komfortu, równowagi, nie czuje się najlepiej na tej nawierzchni. Myślę, że to jej największy problem na trawie. Oczywiście, wszystko jest możliwe, ale aby odnieść w tym roku sukces, musiałaby zacząć grać inaczej - podsumował. Wimbledon rozpoczyna się 30 czerwca. Trudno powiedzieć, czy Polka nie wróci jednak na kort wcześniej, gdyż w najbliższych tygodniach odbędą się również zawody w Berlinie oraz Eastbourne.