Tak wygląda ranking WTA po porażce Świątek w Roland Garros. Niestety

Iga Świątek nie bez problemów, ale jednak dotarła do półfinału Roland Garros, wciąż pozostając w walce o obronę tytułu. Ta była dla niej ważna także w kontekście rankingu WTA. W czwartek, w półfinale, Polkę czekało bardzo wymagające spotkanie z Aryną Sabalenką. I Świątek nie zaczęła go najlepiej. Grała dość niepewnie, popełniała sporo błędów i miała problemy z utrzymaniem własnego serwisu, co Białorusinka bezlitośnie wykorzystywała.

Sabalenka prowadziła już 4:1, ale Polka wzięła się w garść i kolejne cztery gemy zapisała na swoim koncie (5:4). Ostatecznie o losach partii zadecydował tie-break, a w nim silniejsza była Sabalenka (7-1). Liderka rankingu nie poszła jednak za ciosem, bo drugi set wygrała Świątek, która od początku przejęła inicjatywę i nie straciła jej ani na chwilę - zwyciężyła 6:4. O awansie do finału zadecydowała więc trzecia odsłona spotkania. Tę wygrała zdecydowanie Sabalenka - 6:0.

Świątek odpada z Roland Garros. Nie dała rady. Zła sytuacja w rankingu WTA

Co ta porażka oznacza dla Świątek? Będzie miała dla niej spore konsekwencje w rankingu WTA. Przed turniejem Polka znajdowała się na piątej lokacie, ale już wiadomo, że jej nie utrzyma. Obecnie zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 4618 punktów i na tej pozycji będzie plasować się w poniedziałkowym notowaniu. A rywalki z czołówki mogą jej zdecydowanie uciec. W końcu w grze o tytuł wciąż pozostają prowadząca w rankingu Sabalenka i jego wiceliderka Coco Gauff.

Po czwartkowej porażce Polka traci do Białorusinki już prawie siedem tysięcy punktów. Jeśli jednak Sabalenka wygra turniej, to ta różnica wzrośnie do aż 7635 punktów. To aż trudne do uwierzenia, jaka przepaść dzieli obecnie tenisistki, które jeszcze nie tak dawno biły się o miano pierwszej rakiety świata. Jeszcze we wrześniu 2024 nasza rodaczka wygrywała tę walkę.

Świątek sporo traci też do podium. Różnica między nią a drugą Gauff to obecnie 2245 punktów, a w przypadku triumfu Amerykanki w półfinale, a także w finale może wzrosnąć do 3465 "oczek". Na trzecim miejscu plasuje się z kolei Jessica Pegula, ale i do niej Polki traci wiele. To 1865 punktów.

Ranking WTA Live (stan na 5 czerwca, godzina 17:30):

Aryna Sabalenka - 11 553 pkt (max 12 253 pkt) Coco Gauff - 6 863 pkt (max 8083 pkt) Jessica Pegula - 6 483 pkt Jasmine Paolini - 4 805 pkt Qinwen Zheng - 4 668 pkt Mirra Andriejewa - 4 636 pkt Iga Świątek - 4 618 pkt Madison Keys - 4 484 pkt Paula Badosa - 3 684 pkt Emma Navarro - 3 649 pkt.

Teraz przed Świątek chwila przerwy. Na kort wróci najpewniej przy okazji turnieju w Bad Homburg, który zaplanowano na 22-28 czerwca. Po nim rozpocznie się Wimbledon.