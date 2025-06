"Iga Świątek została brutalnie sprowadzona na ziemię, kiedy usłyszała, że nie jest supergwiazdą jak Serena Williams" – pisze brytyjski dziennik "The Mirror". W ten sposób odniósł się on do słów znakomitego tenisowego trenera Patrick Mouratoglou. Były szkoleniowiec Sereny Williams i Simony Halep, który pracuje obecnie z Naomi Osaką, stwierdził: - Większość ludzi, którzy przychodzą na korty, to nie są zagorzali fani tenisa. Chcą wrócić do domu i powiedzieć "Widziałem Djokovicia" lub "Widziałem Alcaraza", jeśli wracają i mówią "Widziałem Świątek", to nie jest to samo. Nie chodzi tylko o to, że czołowe zawodniczki, takie jak Świątek, nie supergwiazdami jak Serena, czy Maria Szarapowa. W 2021 r., gdy trenowałem Serenę, zaplanowali jej mecz na wieczór, to był jedyny mecz kobiet w nocy [w tamtym roku]. Jest supergwiazdą. Nawet jeśli trwało to godzinę, ludzie przychodzili do domu i mówili: "Wow, widziałem Serenę Williams".

Dlaczego kobiety są dyskryminowane podczas Roland Garros?

W ten sposób Mouratoglou odniósł się do trwającej niemal od początku Roland Garros dyskusji na temat dyskryminacji tenisistek, które nie są wyznaczane do tzw. sesji wieczornej francuskiego turnieju. Kobiety w tej odsłonie rywalizacji nie pojawiły się na kortach French Open ani w 2024 roku, ani w obecnie trwającym turnieju. Dwa lata temu w sesji wieczornej rozegrano tylko jedno spotkanie, w którym Aryna Sabalenka pokonała Sloane Stephens. - Mam nadzieję, że widzom podobał się nasz mecz i będą oni prosić o więcej kobiecych meczów w sesji wieczornej - powiedziała Białorusinka. Jej nadzieje okazały się niespełnione.

Mimo lawiny krytyki dyrektorka turnieju, w przeszłości również znakomita tenisistka Amelie Mauresmo, pozostaje niewzruszona. Ma ona łatwą wymówkę: decydują względy biznesowe. W sesji wieczornej nie chodzi tylko o sport, ale także o jak największy zarobek. Bilety na te mecze są droższe niż na sesje poranne, w dodatku odbywają się w czasie dużo bardziej atrakcyjnym dla widzów za Oceanem. A przecież spośród telewizji, które wykupiły prawa do pokazywania turnieju, to Amerykanie płacą najwięcej. Zwarta w tym roku 10-letnia umowa na rynek amerykański warta jest 650 mln dolarów.

I tu ma znaczenie także długość meczów. Im dłuższy mecz, tym większa szansa, że choć ostatnie jego fragmenty będą bardziej dostępne dla amerykańskiej widowni. A to z kolei przekłada się na ceny reklam przy okazji transmisji.

Mouratoglou zwrócił też na to uwagę: - Kiedy jesteś dyrektorem turnieju, musisz zadowolić fanów i zrobić dobry biznes, to jest twoja praca. Mają tylko jeden mecz w nocy, jeśli jest to mecz kobiet, który może być 6:1, 6:1 w ciągu jednej godziny. Ludzie będą skrajnie rozczarowani.

Europa Wschodnia się nie sprzedaje

Zresztą nie chodzi tylko o bilety i widownię w amerykańskiej TV. Organizatorzy zarabiają przecież też przy okazji meczów również na tym, co kibice w czasie meczów zjedzą i wypiją. I organizatorzy też mają to na uwadze, planując na wieczór dłuższe mecze panów, którzy w przeciwieństwie do pań, grają do trzech wygranych setów, a nie dwóch.

W całej tej dyskusji pomijany jest jednak jeszcze jeden aspekt, który decyduje, dlaczego Świątek czy Sabalenka nie są traktowane jak supergwiazdy. Bez ogródek powiedziała kiedyś o tym rumuńska tenisistka Sorana Cirstea. - Europa Wschodnia się nie sprzedaje - stwierdziła zawodniczka, która w swojej karierze była najwyżej na 21. miejscu w rankingu WTA. Rumunka w podcaście "La Fileu" w 2022 roku szeroko omawiała kwestię sponsoringu w tenisie.

Jak bardzo jej słowa są prawdziwe do dziś, pokazuje ranking zarobków z reklam najlepszych tenisistek na świecie. Sabalenka w 2024 roku zanotowała z tego tytułu 8 mln dolarów. Przy Coco Gauf (21 mln), Naomi Osace (15 mln) czy Zheng Quinwen (15 mln) to niewiele. Nawet Emma Racucanu (14 mln), choć zajmuje odległe miejsce w rankingu WTA, jest ważniejsza dla reklamodawców niż Białorusinka.

Świątek i Sabalenka dyskryminowane ze względu na pochodzenie?

Świątek z reklam i od sponsorów zarobiła w ubiegłym roku 13 mln euro. Jak widać, nawet 125 tygodni na pierwszym miejscu w rankingu nie jest bardziej cenione niż kraj pochodzenia.

A pozasportowe zarobki kobiet i tak nie dorównują najbardziej cenionym przed sponsorów mężczyznom. Jannik Sinner dostaje 27 mln dolarów, a Carlos Alcaraz 30 mln.

Czyż w półfinałach Roland Garrosa nie mieliśmy najlepszego dowodu na "dyskryminację" ze względu na narodowość? Dwie najlepsze zawodniczki ostatnich lat, Świątek z Sabalenką, zagrały mecz o 15, a późniejsza pora, bardziej atrakcyjna ze względu na widownię telewizyjną, została zarezerwowana dla Francuzki Lois Boisson i Amerykanki Gauff.

Niestety, prawda zawodowego sportu jest brutalna. O tym, kto jest uważany za supergwiazdę, decyduje nie tylko sportowa klasa, ale też kraj pochodzenia.