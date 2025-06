Simona Halep to dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa oraz były liderka światowego rankingu, ale jej ostatnie lata kariery nie należały do udanych. W październiku 2022 roku Rumunka została zawieszona w prawach zawodniczki, po tym, jak uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego. To był początek jej problemów, bo w kolejnym sezonie otrzymała czteroletniego bana. Ostatecznie Halep zdołała dowieść o braku swojej winy (suplement, którego używała, miał być zanieczyszczony), ale po powrocie na korty w 2024 roku nie wróciła już do dawnej formy.

Simona Halep uhonorowana w Rumunii

Próbująca odbudować pozycję w rankingu Halep oczywiście otrzymywała dzikie karty w prestiżowych turniejach (jak US Open), jednak nie odniosła żadnego znaczącego sukcesu. Tym samym w lutym 2025 roku po porażce w turnieju rangi WTA 250 - Transylvania Open - ogłosiła zakończenie kariery. Niedługo później w wywiadach zaznaczała, że zamierza eksplorować życie poza tenisem i na przykład spróbować swoich sił w golfie.

W tym tygodniu o Halep znowu zrobiło się głośno w środowisku tenisa. Wszystko przez prezent, jaki zgotowała jej Rumuńska Federacja Tenisowa. Od teraz National Tennis Center, czyli kompleks obiektów tenisowych w Bukareszcie, będzie nosił jej imię. - To wielki dzień dla rumuńskiego tenisa! Ta inicjatywa jest wyrazem uznania dla wyjątkowych występów i ogromnego wkładu, jaki Simona Halep miała w rozwój i promocję rumuńskiego tenisa na całym świecie - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Halep jest jedną z dwóch (obok Marii Sakkari) tenisistek, które ograły Świątek w singlowym Roland Garros. W 2019 roku Rumunka pokonała Polkę 6:1, 6:0 w czwartej rundzie tego turnieju.