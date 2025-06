We Francji wrze po tym, co zrobiły Świątek i Sabalenka. Wymowne słowa

Iga Świątek może dzisiaj awansować do finału wielkoszlemowego Roland Garros. Rywalką Polki będzie aktualna liderka rankingu WTA, a więc Aryna Sabalenka, z która zagra po raz trzynasty w karierze. W przypadku awansu do finału Świątek będzie pewna awansu na czwarte miejsce w rankingu.

"Królewski pojedynek". Co za słowa o meczu Świątek - Sabalenka

Francuskie media podgrzewają atmosferę przed starciem Świątek z Sabalenką. "Le Parisien" pisze wręcz o "królewskim pojedynku" między tenisistkami. Francuzi przypominają też, że w latach 80. Chris Evert i Martina Navratilova nie przepadały za sobą, a potem się ze sobą zaprzyjaźniły po zakończeniu kariery.

"Będzie to pojedynek między dwiema zawodniczkami, które przez długi czas nie darzyły się sympatią, a potem zaczęły się do siebie zbliżać. Nie wiadomo, czy Sabalenka i Świątek spędzą razem wakacje, ale między nimi zaczyna się ocieplanie stosunków. Ich relacje ograniczały się do skinienia głową na korytarzach turniejowych, po zakończeniu meczu lub w hotelowych holach, z grzeczności" - czytamy w artykule. "Le Parisien" dodaje, że w polepszaniu relacji nie pomagała sytuacja polityczna.

Dziennikarze przypominają, że relacje Sabalenki i Świątek poprawiły się od momentu nagrania wspólnego TikToka podczas WTA Finals w Rijadzie. "Zaczyna to wyglądać na serdeczną relację" - pisze "Le Parisien".

Tak wyglądają relacje Świątek i Sabalenki. "To był pierwszy krok"

Świątek i Sabalenka opowiadały o swojej relacji w trakcie konferencji prasowych po swoich meczach ćwierćfinałowych Roland Garros.

- Wcześniej nie było żadnej komunikacji między nami, żadnych treningów wspólnych, ale teraz jest lepiej. Lepiej się dogadujemy, częściej ćwiczymy razem i znamy się całkiem dobrze. W przeszłości zagrałyśmy wiele wspaniałych pojedynków. Myślę, że wszystko zaczęło się, gdy do niej przyszłam i poprosiłam, żeby nagrać TikToka w Rijadzie w listopadzie. Od tego czasu okazało się, że możemy się komunikować, czasem ćwiczyć razem. To był pierwszy krok do naszej lepszej relacji - przekazała Sabalenka.

- Mam do Aryny wielki szacunek, ale to nie tak, że wcześniej jej nie lubiłam. Po prostu jest zawodniczką, która jest bardziej ekspresyjna w emocjach, uczuciach. To w pewnym sensie od niej zależało, jaka była atmosfera między nami. Ja jestem raczej stała. TikTok był na pewno super. Myślę, że TikTok pokazał zarówno jej fanom, jak i moim, że możemy się dobrze dogadywać, mieć razem fun - dodała Świątek, odpowiadając na pytanie polskiego dziennikarza.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka nie przed godz. 15:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.