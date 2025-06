"Nie prosiłam cię". Amerykanie żyją sytuacją z meczu Rybakina - Świątek

W tym sezonie zdarzało się Idze Świątek grać słabsze mecze, była w nich całkowicie rozbita, nie wytrzymywała też psychicznie. Jednak na Roland Garros widzimy odmienioną, odbudowaną Polkę, przypomina tenisistkę z Australian Open czy z pierwszej części poprzedniego sezonu. W Paryżu miała jeden trudniejszy moment. W tym samym meczu dopatrzono się jednej kontrowersji z udziałem naszej tenisistki.

Kontrowersja z udziałem Świątek na RG

"Sports Illustrated" wróciło do meczu 1/8 finału między Igą Świątek a Jeleną Rybakiną. Polka praktycznie nie istniała w pierwszym secie, który przegrała 1:6. Ale zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrała dwa kolejne sety 6:3, 7:5, awansując do finału. W trzecim secie doszło do kontrowersji, co wyłapało amerykańskie czasopismo.

To była sytuacja przy stanie 4:4, 40:15 z perspektywy Polki, serwowała Rybakina. Wtedy popełniła podwójny błąd serwisowy, który dał przełamanie Świątek i szansę na zamknięcie meczu przy własnym podaniu. Ale sędzia zweryfikował decyzję liniowych. Sprawdził ślad po piłce i ocenił, że spadła na linię, więc zmieściła się jeszcze w karo serwisowym. Wtedy Świątek zniesmaczona sytuacją powiedziała do arbitra: "Nie prosiłam cię, żebyś sprawdził linię serwisową".

Rybakina nie zgłaszała żadnego protestu. Była pogodzona z tym, że to był jej błąd. Ale prowadzący to spotkanie Kader Nouni miał prawo z własnej inicjatywy sprawdzić ślad i upewnić się co do decyzji. Świątek jednak dość szybko zrozumiała zachowanie arbitra i zaakceptowała jego werdykt.

"SI" oceniło, że zachowanie Świątek mogło wydawać się kontrowersyjne, ale nie należy się dopatrywać tutaj niesportowej postawy ze strony Polki i braku szacunku do arbitra. Nie zrobiła niczego, co mogłoby wytrącić Nouniego czy Rybakinę z równowagi.

Rybakina wygrała tego gema, ale na więcej nie było jej stać w tym meczu. Przegrała trzy kolejne gemy, finalnie cały mecz i odpadła z RG. Ta sytuacja nie miała wpływu na przebieg końcówki spotkania.

W czwartek Iga Świątek powalczy o finał Rolanda Garrosa. W hitowym półfinale zmierzy się z liderką światowego rankingu, Aryną Sabalenką. Spotkanie zaplanowano na godzinę 15:00.