Świątek czy Sabalenka? Dwukrotny mistrz wskazał finalistkę Roland Garros

- To nie jest finał, ale to bardzo ważny mecz, po którym jest duża szansa na wygranie turnieju - tak Andriej Olchowski, mówi o spotkaniu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale Roland Garros. Dwukrotny mistrz Wielkiego Szlema w grze mieszanej wskazał, która tenisistka awansuje do rozgrywki o tytuł.