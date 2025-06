Legenda mówi wprost przed meczem Świątek - Sabalenka. "To kompletna tenisistka"

Iga Świątek jest już w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros. We wtorek Polka pokonała 6:1, 7:5 Ukrainkę Elinę Switolinę. Teraz Iga zagra o finał z Aryną Sabalenką, a więc swoją największą rywalką w tourze i aktualną liderką rankingu WTA. - Mecze przeciwko Arynie są zawsze wyzwaniem. Szczególnie że potrafi dostosować się do każdej nawierzchni. Jest świetną zawodniczką, ale ja jestem gotowa na to wyzwanie - zapowiadała Świątek po meczu ze Switoliną. Gdzie Iga powinna szukać największych szans na zwycięstwo z Sabalenką?

Dlatego Świątek ma szanse z Sabalenką. "Wiatr to idealne warunki"

Mats Wilander udzielił wywiadu TNT Sports przed półfinałowym spotkaniem Świątek z Sabalenką. Szwed uważa, że Świątek wraca do wysokiej formy w najważniejszym momencie sezonu. - Iga nie wróciła jeszcze do najlepszej formy, ale osiąga szczyt w odpowiedniej chwili. Myślę, że może grać lepiej i będzie grać lepiej. Podoba mi się to, co widzę. Widzę, że Świątek gra świetnie. Prezentuje się coraz lepiej w każdym meczu - powiedział.

Wilander zwraca uwagę na pewną zmianę w ustawieniu Świątek podczas spotkań. Podzielił się też bardzo ciekawym spostrzeżeniem. - Iga gra nieco dalej za linią końcową, co daje jej trochę więcej czasu na wykonanie tych topspinowych uderzeń. Poza tym jest wietrznie, co z pewnością sprzyja Idze. Nie sądzę, że Iga lubi grać przy wietrze, nikt nie lubi, ale świetnie sobie radzi. Gra z dużym topspinem, a potem potrafi mocno uderzyć, co daje jej dużo pewności siebie. Piłka nie odskakuje tak od rakiety. Wiatr to idealne warunki dla Igi - dodaje były lider rankingu ATP.

Zdaniem Wilandera Świątek jest w stanie pokonać Sabalenkę. - Iga uderza wysoko, ale Aryna nie jest taka sama jak Jelena Rybakina. Ona gra piłką znacznie więcej. Czasami uderza naprawdę mocno, ale potem jest chwila, gdy tego nie robi i po prostu oddaje piłkę. Rybakina w ogóle czegoś takiego nie ma. To samo jest z Jeleną Ostapenko. Iga nie lubi tego, kiedy nie ma żadnej przerwy. Sabalenka daje Ci trochę czasu - zauważył ekspert Eurosportu.

Dlaczego Sabalenka jest tak trudną rywalką, nie tylko dla Świątek? - Ona uderza mocno, ale nie za każdym razem. Iga będzie miała więc czas. Będzie ciężko, Sabalenka ostatnio bardzo dobrze broni. To kompletna tenisistka. Problem w grze z Sabalenką polega na tym, że jest kompletna. Będzie to bardzo trudne zadanie - podsumował Wilander.

W czwartek Świątek zagra po raz trzynasty przeciwko Sabalence. Aktualny bilans jasno wskazuje na Polkę (8-4, z czego 5-1 na mączce). Ich ostatni mecz to półfinał w Cincinnati 2024. Wtedy Sabalenka wygrała 6:3, 6:3.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.