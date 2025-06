Wielka burza po tym, co Muguruza powiedziała o Sabalence. "To żałosne"

Aryna Sabalenka od października ubiegłego roku utrzymuje miano pierwszej rakiety świata. Pozycję liderki rankingu WTA objęła kosztem Igi Świątek, po czym wypracowała gigantyczną przewagę nad rywalkami. W ostatnim oficjalnym notowaniu miała aż o 3 820 punktów więcej niż druga Coco Gauff. W tegorocznym Rolandzie Garrosie również radzi sobie świetnie. We wtorek pokonała w ćwierćfinale Qinwen Zheng i o finał powalczy z Igą Świątek. Wygląda więc na to, że okres dominacji Białorusinki może potrwać jeszcze długo.

Słowa Muguruzy o Sabalence poszły w świat. Zaskakująca reakcja. "Co ty w ogóle powiedziałaś?"

O ile dla kibiców Igi Świątek stanowi to pewne zmartwienie, o tyle z takiego scenariusza cieszy się Garbine Muguruza. Była liderka rankingu WTA wystąpiła niedawno w podcaście "The Sit-Down". Podczas rozmowy nie ukrywała, że podoba jej się, że to właśnie Sabalenka jest światową jedynką. - Jest po prostu idealną kandydatką do roli pierwszej rakiety świata. Jest zabawna, nie jest nieśmiała. Ma wielu fanów. Jest aktywna na portalach społecznościowych, pokazuje na korcie niesamowitą siłę oraz talent... - chwaliła Hiszpanka.

Wydawać by się mogło, że ten komplement nie wzbudzi większych kontrowersji. Stało się jednak inaczej. Kibice od razu zaczęli krytykować Muguruzę. "Co ty w ogóle powiedziałaś? To żałosne. Postrzegasz ten sport w taki sposób i narzekasz, że ludzie nie szanują zawodniczek" - napisał jeden z nich na platformie X. "Więc teraz media społecznościowe są ważniejsze od osiągnięć? Boże, do czego zmierza ten świat?" - pytał następny. "Wow, więc jeśli jesteś nieśmiały, nie masz czego szukać w tenisie?" - dodał inny. "Nie ma idealnej osobowości, żeby być numerem 1, jesteś albo nie jesteś, po prostu" - podsumował kolejny.

Kibice atakują Sabalenkę. Przypomnieli o jednym. "Skompromitowała się"

Niektórzy fani przyczepili się za to do samej Sabalenki. Przypomnieli nawet jej skandaliczne zachowanie po przegranym finale Australian Open z Madison Keys. "Czy była idealna, kiedy się skompromitowała i zlekceważyła trofeum za drugie miejsce w AO?" - pytali. "Udaje, że sika na trofeum za drugie miejsce i czasami wyzywa sędziów, gdy przegrywa! Niesamowita osobowość!" - krytykował inny z internautów.

Półfinał Rolanda Garrosa pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką planowany jest na czwartek 5 czerwca na godz. 15:00.