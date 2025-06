Tak Sabalenka mówi o Świątek przed wielkim meczem. "Szczerze..."

Iga Świątek (5. WTA) w ćwierćfinale Roland Garros pokonała 6:1, 7:5 Elinę Switolinę (14. WTA), a jej kolejną przeciwniczką będzie Aryna Sabalenka (1. WTA). Ta poświęciła kilka słów Polce na ostatniej konferencji prasowej.

Aryna Sabalenka zabrała głos przed meczem z Igą Świątek. "Uwielbiam wyzwania"

Jak 27-latka podchodzi do starcia z trzy lata młodszą rywalką? - Uwielbiam wyzwania. Myślę, że w tego typu meczach naprawdę się rozwijasz jako zawodniczka i stajesz się znacznie silniejsza. Szczerze, uwielbiam te wyzwania - powiedziała po wygranym ćwierćfinale z Qinwen Zheng (7. WTA), cytowana przez portal puntodebreak.com.

- Zawsze cieszę się na spotkanie z kimś silnym, kimś, kto naprawdę może rzucić mi wyzwanie. Uwielbiam to, ponieważ traktuję to jako okazję. Wychodzę na kort, żeby walczyć, jestem gotowa dać z siebie wszystko dla zwycięstwa - podkreśliła przed starciem ze Świątek.

Tak wyglądają relacje Igi Świątek i Aryny Sabalenki. "Lepiej się dogadujemy"

Podczas konferencji liderka rankingu odpowiadała też na inne pytania dotyczące najbliższej rywalki. "Dziennikarze w Paryżu zapytali Sabalenkę, jakie mają dziś relacje ze Świątek. Białorusinka tłumaczyła, że to się zmieniło w ostatnich miesiącach" - relacjonował Dominik Senkowski ze Sport.pl prosto z Paryża.

- Wcześniej nie było żadnej komunikacji między nami, żadnych treningów wspólnych, ale teraz jest lepiej. Lepiej się dogadujemy, częściej ćwiczymy razem i znamy się całkiem dobrze. W przeszłości zagrałyśmy wiele wspaniałych pojedynków (bilans 8-4 dla Polki - red.). Jeśli to Iga będzie moją rywalką, to będę bardzo podekscytowana, to są mecze na wysokim poziomie - powiedziała.

A kiedy odbędzie się półfinał Roland Garros z udziałem Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki? Dyrektor polskiego Eurosportu ujawnił, że w czwartek 5 czerwca w godzinach popołudniowych.