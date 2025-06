Kiedy mecz Świątek - Sabalenka? Arcyważne wieści dla Polaków

Świątek we wtorkowym ćwierćfinale pokonała 6:1, 7:5 Elinę Switolinę. Z kolei Sabalenka uporała się z Qinwen Zheng 7:6, 6:3. Tym sposobem zgodnie z przewidywaniami w półfinale Rolanda Garrosa spotkają się dwie największe faworytki do ostatecznego sukcesu. Co ciekawe, chociaż Świątek i Sabalenka grały ze sobą w tourze aż 12 razy (bilans 8:4 dla Polki), to jeszcze ani razu nie miały okazji zmierzyć się podczas turnieju wielkoszlemowego.

Świątek - Sabalenka. Dyrektor Eurosportu przekazał godzinę meczu. "Przedwczesny finał"

Ta sytuacja zmieni się w czwartek, kiedy obie zawodniczki zagrają ze sobą w ramach półfinału tegorocznego Rolanda Garrosa. Maciek Słomczyński, który pełni funkcję dyrektora produkcji Eurosportu, po spotkaniu Świątek podał na platformie X prawdopodobną godzinę rozpoczęcia meczu Polki z Białorusinką.

- Iga ŚWIĄTEK vs Arena SABALENKA. Przedwczesny finał, w półfinale, Rolanda Garrosa. Czwartek 15:00. Studio od 14:30 - napisał Słomczyński [pisownia oryginalna].

Świątek - Sabalenka. Białorusinka faworytką meczu

Taka godzina to bardzo przystępna pora dla wielu fanów tenisa w Polsce. Spora część z nich załapie się na obejrzenie spotkania, będąc już po szkole czy pracy, co nie zawsze było możliwe podczas wcześniejszych faz French Open. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie planu gry przez organizatorów.

Chociaż Iga Świątek aż cztery razy wygrywała zawody w Paryżu, przy czym dokonywała tego w każdej z ostatnich trzech edycji, to przed czwartkowym meczem półfinałowym faworytką będzie Sabalenka. To ona aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA, a ponadto znacznie lepiej prezentowała się w tym sezonie na korcie.

Za Igą przemawia jednak to, że na paryskich kortach czuje się jak w domu. W półfinale Rolanda Garrosa może udowodnić, że jej dotychczasowa postawa w tym sezonie nie ma większego znaczenia, gdy przychodzi do gry w stolicy Francji.