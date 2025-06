Ćwierćfinał Świątek ze Switoliną potrwał godzinę oraz 43 minuty. Od razu po nim Polka przystąpiła do tradycyjnego wywiadu pomeczowego. Na jej twarzy nie było widać większego zmęczenia.

- Powinnam utrzymać lepszą intensywność na początku drugiego seta. Elina zawsze dobrze reaguje, kiedy przegrywa i jest w stanie wrócić do meczu. Ale jestem zadowolona, że w pewnym momencie udało mi się ponownie zwiększyć tę intensywność. Serwis? Nie potrafię wytłumaczyć, co się z nim działo. Mocno wiało. Ja poszłam na całość. Miło jest zdobywać punkty za darmo - opowiadała o meczu z Ukrainką Polka.

Świątek vs Switolina. Co mówiła po meczu Iga?

W trakcie wywiadu Świątek nie mogła zostać niezapytana o nadchodzące starcie z Aryną Sabalenką. -Nasze finały w Madrycie były jednymi z najbardziej emocjonujących, w jakich grałam. Mecze przeciwko Arynie są zawsze wyzwaniem. Szczególnie że potrafi dostosować się do każdej nawierzchni. Muszę jednak skupić się na sobie i po prostu spróbować wygrać. Będę się przygotowywała taktycznie do tego meczu. Sabalenka jest świetną zawodniczką, ale ja jestem gotowa na to wyzwanie - skwitowała Świątek.

Na koniec Polka zwróciła się również do kibiców z Polski, którzy jak zawsze w Paryżu dopisali. - Bardzo dziękuję, że przyszliście. Kolejny dzień jesteście bardzo głośni i mnie dopingujecie. Tak jak z Rybakiną, kiedy pomogliście mi się pozbierać. Dziękuję wam i mam nadzieję, że zostaniemy tu do końca tygodnia - powiedziała na koniec wywiadu 23-latka.

Świątek na kort wyjdzie już jutro. Jej pojedynek z Sabalenką rozpocznie się około godziny 15:00.