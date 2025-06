Fala komentarzy po tym, co zrobiła Świątek. Już zacierają ręce

Iga Świątek (5. WTA) dotarła do drugiego tygodnia Roland Garros. Po wygraniu czterech spotkań w ćwierćfinale jej przeciwniczką była Elina Switolina (14. WTA), która w przeszłości potrafiła dać się Polce we znaki (np. porażka w ćwierćfinale Wimbledonu 2023).

Iga Świątek pokonała Elinę Switolinę w Roland Garros. Teraz czekają na mecz z Aryną Sabalenką

W pierwszym secie obrończyni tytułu była wyraźnie lepsza od rywalki i po dwóch przełamaniach zwyciężyła 6:1. Druga partia była bardziej wyrównana, lecz po stracie serwisu w 11 gemie Ukrainka już się nie pozbierała. 24-latka wygrała 6:1, 7:5 i awansowała do półfinału, gdzie zagra z Aryną Sabalenką (1. WTA).

O meczu Świątek jest głośno w serwisie X, gdzie głos zabrali dziennikarze i eksperci. "Iga Świątek wygrywa z Eliną Switoliną 6:1, 7:5 i zagra w półfinale w Paryżu z Aryną Sabalenką" - napisał Dominik Senkowski ze Sport.pl. "No to będzie półfinał Świątek vs Sabalenka" - dodał Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.

"Może w jakimś innym turnieju można byłoby się martwić tym 1:3 w drugim secie Igi Świątek w meczu z Eliną Switoliną, ale nie w Roland Garros. Choć pytanie, czy taki powrót udałby się w półfinale z Aryną Sabalenką? Ależ czekam na ten mecz" - to z kolei wpis Agnieszki Niedziałek ze Sport.pl.

Iga Świątek doceniona przez ekspertów. "Kolejny kwiatek do pięknego ogródka"

"Iga Świątek na kortach Roland Garros to zupełnie inna zawodniczka. Pewna siebie, skuteczna, wywierająca presję na rywalkach i przekonana o własnych możliwościach. Zwycięstwo nad Switoliną to kolejny kwiatek do pięknego ogródka 24-latki, który od lat rośnie w Paryżu" - podsumował Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Zwycięstwo 6:1, 7:5 Igi Świątek i awans do półfinału Roland Garros w pełni zasłużone. Wreszcie widzieliśmy Igę jak w poprzednich, wygranych turniejach: dominującą i świetnie się poruszającą" - ocenił Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

"Brawo dla Igi Świątek za ten mecz. Moce odzyskane. 26 meczów wygranych z rzędu. Sabalenka w strachu" - skwitował Hubert Błaszczyk. "Iga Świątek z formą we French Open w stylu Marka Twaina. 'Wiadomości o mojej śmierci były mocno przesadzone'. Czas na półfinał z Sabalenką" - dodał Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Trzy asy, aby to przypieczętować - i do półfinału z Sabalenką! Świątek fruwa" - napisał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego" Onetu, zwracając uwagę na efektowne wygrany przez Polkę ostatni gem całego spotkania.

Półfinałowy mecz Roland Garros pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką zostanie rozegrany w czwartek 5 czerwca.