To jest już pewne. Obsypią Świątek złotem po Roland Garros

Polka to od lat nie tylko jedna z najlepiej zarabiających tenisistek na świecie, ale w ogóle sportsmenek. Jak policzył Forbes - w 2024 roku tylko Coco Gauff zarobiła więcej od Świątek. Na konto Igi wpłynęło wówczas 23,8 milionów dolarów. Niżej od niej uplasowały się takie postacie jak Simone Biles, Naomi Osaka czy Nelly Korda, najlepsza golfistka świata.

Ile zarobi Iga Świątek w Roland Garros? Olbrzymie pieniądze

Okazję do sporego zarobku Świątek ma również w Roland Garros, jednym z czterech najbardziej prestiżowych tenisowych turniejów świata. Już przed meczem ze Switoliną Świątek była pewna 440 tysięcy euro. Pokonanie Ukrainki wywindowało tę kwotę do 690 tysięcy, co w przeliczeniu oznacza 2,823,942 miliona złotych! A trzeba podkreślić, że Polka może również zgarnąć pełną pulę.

Ile bowiem zarobi zwyciężczyni Roland Garros? 2,550,000 euro, czyli 10,910,430 złotych. Co ciekawe, Iga Świątek nigdy w karierze nie mogła liczyć na taką pojedynczą wypłatę. Nagroda za wygranie paryskiego turnieju singla w ostatnich latach znacząco się bowiem zwiększała. W poprzednim sezonie triumf we French Open dał Polce 2,4 mln euro (10,2 mln złotych wg. obecnego kursu), a w 2020 roku nasza tenisistka zarobiła już "tylko" 1,6 mln euro (czyli 6,8 mln złotych).

W nadchodzącym półfinale Roland Garros Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenkę. Rywalki będą bić się nie tylko o szansę na wielkoszlemowy tytuł czy punkty rankingowe, ale właśnie olbrzymią kasę.