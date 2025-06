Sabalenka, a nie Świątek. "Jest zabawna, nie jest nieśmiała. Ma wielu fanów"

Muguruza wypowiedziała się na antenie podcastu "The Sit-Down". Sama od ponad roku nie jest aktywną tenisistką. W karierze wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe - Roland Garros w 2016 roku oraz Wimbledon w 2017 roku. Po triumfie w tym drugim przez krótki czas liderowała rankingowi WTA. Po upływie zaledwie 4 tygodni w roli światowej jedynki zastąpiła ją Simone Halep.

Muguruza wskazała, kto jest idealną kandydatką do roli pierwszej rakiety świata. Nie wskazała na Igę Świątek. Wybór Hiszpanki padł na Sabalenkę.

- Podoba mi się sposób, w jaki dominuje Aryna Sabalenka. Oglądam ją dość często. Jest po prostu idealną kandydatką do roli pierwszej rakiety świata. Jest zabawna, nie jest nieśmiała. Ma wielu fanów. Jest aktywna na portalach społecznościowych, pokazuje na korcie niesamowitą siłę oraz talent. Dlatego bardzo podoba mi się, że stała się pierwszą rakietą - powiedziała Muguruza.

W przeciwieństwie do Hiszpanki Sabalenka nigdy nie wygrała singlowego Roland Garros. Dotychczas jej najlepszy wynik w tym turnieju to półfinał. Nie zmienia to jednak faktu, że Białorusinka jest niezagrożona w roli pierwszej rakiety świata. Z dorobkiem 10683 punktów ma znaczącą przewagę nad drugą w rankingu Cori Gauff (6863 pkt). Po słabszych ostatnich miesiącach dopiero na piątym miejscu znajduje się natomiast Iga Świątek, która obecnie broni 2000 punktów uzyskanych za zwycięstwo w French Open przed rokiem.

Od kwietnia 2022 roku światową jedynką w kobiecym tenisie były tylko dwie zawodniczki: właśnie Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka.