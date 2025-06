Co za mecz Igi Świątek! Zaczęła jak bestia i nagle zwrot. Było już 1:3

Ci, którzy oglądali Igę Świątek trzy tygodnie temu w 3. rundzie w Rzymie, a potem dopiero w ćwierćfinale Roland Garros, musieli w pierwszym secie we wtorek przecierać oczy ze zdumienia. Bo zamiast zagubionej i nerwowej Polki zobaczyli wreszcie cierpliwą i pewną siebie. Czyli taką, do jakiej przyzwyczailiśmy się w Paryżu, ale jakiej jeszcze niedawno nie było. I taką, która chwilowo zniknęła w pojedynku z Eliną Switoliną.

Świątek nie miała litości. "Tenisowe szaleństwo"

Jednego przed piątym w karierze pojedynkiem Świątek i Switoliny można było być pewnym - że po żadnej stronie kortu nie zabraknie serca do walki. Obie w poprzedniej rundzie pokazały, że nigdy nie można ich skreślać. Pierwsza wygrała trzysetową batalię w 1/8 finału z Jeleną Rybakiną, w której było już 1:6, 0:2. Druga zaliczyła jeszcze bardziej efektowny powrót. Na tablicy wyników było bowiem już 4:6, 3:5, ale obroniła trzy piłki meczowe i zakończyła serię zwycięstw Jasmine Paolini (Włoszka triumfowała wcześniej w Rzymie).

W przeszłości Ukrainka pokazała wiele razy, że powrót z tenisowych zaświatów nie jest jej obcy, ale gdy mierzysz się ze Świątek w Roland Garros, to nawet największa waleczność nie wystarczy. Bo na paryskiej mączce czterokrotna triumfatorka tego turnieju zamienia się w bestię, która tłamsi rywalki podczas wymian fizycznie i tak też było tym razem. Bo być może i od strony mentalnej Switolinę pojedynek z Paolini wzmocnił, ale w pewnym momencie pierwszego seta wtorkowego meczu słynąca z wielkiej regularności mama niespełna trzyletniej Skai zaczęła się jak na siebie zaskakująco często mylić.

O brutalnej sytuacji komentujący to spotkanie w Eurosporcie Marek Furjan Dawid Celt mówili po pierwszym secie. Wygranym przez Polkę w 43 minuty. Trudno było się spodziewać, że ta straci wówczas tylko jednego gema, bo w pierwszej części tej partii to ona miała większe kłopoty z utrzymaniem podania, a o krok od jego straty była już na samym początku meczu. Do tego poza rywalką kłopoty sprawiał jej także wiatr.

Switolina próbowała agresywnych returnów, a nawet nietypowych jak na nią rozwiązań. W szóstym gemie - przy prowadzeniu Polki 4:1 - po jednym z returnów od razu ruszyła do siatki. A mówimy o zawodniczce, która najpewniej czuje się na linii końcowej. - Tenisowe szaleństwo pokazała Ukrainka - stwierdził Furjan.

Ten manewr jednak jej nie pomógł, choć walczyła nadal. Polka mogła odetchnąć z ulgą, gdy prawie 31-letnia zawodniczka z Odessy przestrzeliła nieznacznie chwilę później. Ale ostatecznie wtedy - po ponad 12 minutach walki - to młodsza o siedem lat Świątek wyszła z opresji w tym gemie.

Sama co jakiś czas zaś błyszczała kolejnymi dobrymi zagraniami. Celt chwalił ją za "genialne przejście z obrony do ataku", potem za kolejny świetny forhend. - Olala - rzucili tylko z uznaniem komentatorzy po jednym z takich uderzeń.

To właśnie na znaczenie tego zagrania w pojedynku z Rybakiną zwracał uwagę w niedzielnej rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak.

- Powrócił forhend Igi. Prawie rok na to czekaliśmy, bo poprzednio tak naprawdę funkcjonował on podczas Roland Garros 2024. Potem cały czas był chwiejny i przez to było tyle porażek. A dziś był fenomenalny. Tak jak za najlepszych czasów i oby tak zostało. Jak on dobrze funkcjonuje, to żadna dziewczyna z Igą nie wygra w Roland Garros - podkreślał finalista paryskiej imprezy w deblu z 1977 roku.

I w secie otwarcia meczu ze Switoliną ten forhend znów był dostarczycielem wielu punktów. A Świątek po każdym z nich zaciskała pięść. A po wygraniu pierwszej partii usłyszeliśmy z jej usta słynne "Jazda".

Kryzys Świątek. "Nie, nie, nie". Polka z nowym rekordem

Switolina po raz piąty zameldowała się w ćwierćfinale Roland Garros, ale nigdy wcześniej nie przeszła tego etapu. Jej bilans w pojedynkach z młodszą o siedem lat Polką też nie napawał przed wtorkową konfrontacją optymizmem. Wygrała zaledwie raz na cztery podejścia - w ćwierćfinale Wimbledonu 2023. Tyle że wiedzą powszechną jest, że Świątek nie jest po drodze z londyńską trawą, a paryska mączka to jej królestwo.

I dlatego też nie brakowało osób, które przed wtorkowym meczem z pełnym przekonaniem dopisywały na konto 24-latki 26. zwycięstwo z rzędu w Roland Garros i 40. w karierze w tej imprezie wielkoszlemowej (jej bilans to rewelacyjne 40-2).

Ale na początku drugiego seta 14. na światowej liście Ukrainka przypomniała, że nie przez przypadek w tym sezonie na kortach ziemnych miała do wtorku bilans 18-2. Choć uczciwie trzeba przyznać, że w odbudowaniu się w drugiej partii pomogła jej Świątek. Ta zanotowała kryzysowy moment, a kłopoty zaczęły się od spadku jakości pierwszego podania. Choć serwis nie był wtedy jedynym jej problemem.

- Nie, nie, nie - rzucił jeden z komentatorów po kolejnym straconym przez obrończynię tytułu punkcie. Ta najpierw zaliczyła błąd serwisowy, potem pomyliła się przy drive-woleju, a następnie zepsuła bekhend i przegrywała już 1:3.

Ale faworytka nie pozwoliła Switolinie odskoczyć i od razu odrobiła stratę przełamania. Ta też wciąż nie weszła na najwyższe obroty, czego dowodem był choćby źle zagrany skrót, do którego bez większych problemów dobiegła Świątek i która po chwili skończyła akcję. Polce znów potem wychodziło niemal wszystko i wydawało się, że na tej fali sprawnie zamknie to spotkanie. Tyle że znów włączyła się waleczność Ukrainki, która do 0 wygrała gema, obejmując prowadzenie 5:4, a w kolejnym dalej wywierała presję na rywalce.

Ale w kluczowym momencie - tak jak w meczu z Rybakiną - obrończyni tytułu znów popisała się opanowaniem. Ważne było przełamanie, które zaliczyła przy stanie 5:5. Tym razem to jej pomogła trochę Switolina, którą zawiódł pierwszy serwis. Po chwili Świątek domknęła ten mecz i kontynuuje rewelacyjną serię na kortach Roland Garros. Jej 26. zwycięstwo z rzędu w tym turnieju oznacza, że została samodzielną rekordzistką pod tym względem w Open Erze.

Polkę dzieli już tylko jeden mecz od pierwszego od roku i bardzo wyczekiwanego występu w finale. Ale o zrobienie tego ostatniego kroku nie będzie łatwo. W czwartek zagra bowiem o awans z będącą w świetnej formie Białorusinką Aryną Sabalenką. Liderka światowego rankingu we wtorek pokonała Qinwen Zheng. Tym samym Świątek nie będzie miała szansy zrewanżować się Chince za przegrany półfinał ubiegłorocznych igrzysk, który rozgrywany był właśnie na korcie centralnym jej paryskiego królestwa.