O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (5. WTA) od czasu zeszłorocznego Roland Garros czeka na triumf w turnieju jakiejkolwiek rangi. Podczas trwających zawodów na paryskich kortach jest już w ćwierćfinale po tym, jak w meczu czwartej rundy po emocjonującym spotkaniu pokonała Jelenę Rybakinę (11. WTA) 1:6, 6:3, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

- To był bardzo trudny mecz. Czułam się jakbym grała z Jannikiem Sinnerem. Udało mi się rozkręcić. Musiałam zrobić coś, by wrócić do gry. Walczyłam, jestem bardzo szczęśliwa. Jelena nie dawała mi wiele miejsca do gry. Byłam cierpliwa, skupiona i wykorzystywałam okazje. Obie zagrałyśmy świetnie, z nią zawsze trudno się gra - powiedziała 24-latka po meczu z reprezentantką Kazachstanu.

Zobacz też: Cały świat zobaczył, co zrobiła Switolina. Oto co myśli o Polakach

Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną w ćwierćfinale Roland Garros

W ćwierćfinale Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną (14. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą czterokrotnie i trzy z tych meczów wygrała polska tenisistka. Na kortach ziemnych grały ze sobą raz - w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie w 2021 roku Świątek wygrała 6:2, 7:5.

Roland Garros 2025. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Switolina? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina odbędzie się we wtorek 3 czerwca około godziny 12:30 - najpierw swoje spotkanie będą musiały rozegrać Aryna Sabalenka (1. WTA) i Qinwen Zheng (7. WTA). Transmisję telewizyjną ze starcia Świątek - Switolina będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1. Dostęp do streamu online można wykupić za pomocą platformy MAX. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.