Ależ sensacja w Roland Garros! "Byłam spięta przy piłce meczowej"

W poniedziałek doszło do jednej z największych sensacji tegorocznego Roland Garros. Z turniejem pożegnała się Amerykanka Jessica Pegula, a więc aktualna trzecia rakieta świata. Pegula przegrała 6:3, 4:6, 4:6 z Francuzką Lois Boisson, notowaną aktualnie na 361. miejscu w rankingu WTA. Dla Boisson to debiut w turnieju wielkoszlemowym. - Przed spotkaniem wiedziałam, że jest możliwość sprawienia niespodzianki, ale doskonale zdawałam sobie sprawę, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko wygrać - mówiła Boisson po zakończeniu spotkania w wywiadzie.

"Ćwierćfinał to pierwszy krok". Francuzka ogłosiła po sensacyjnym zwycięstwie

Boisson ujawniła podczas pomeczowej konferencji, że podeszła do spotkania z Pegulą bez większej presji. - Im więcej gram, tym lepiej się tu czuję. Moje ramię było dość swobodne. Ostatnie dwa gemy były bardzo napięte, była spora presja. W gorących momentach meczu zachowałam spokój i myślałam o strategii na kolejny punkt. Trzeci set był niesamowity. Podczas ostatnich gemów publiczność naprawdę mnie wspierała. To było niesamowite przeżycie - powiedziała.

Boisson jest już pewna awansu w rankingu WTA na 120. miejsce. - Trzeci set był niesamowity. Podczas ostatnich gemów publiczność naprawdę mnie wspierała. To było niesamowite przeżycie - dodała Francuzka. - Byłam spięta przy piłce meczowej. Potem wszystko się uwolniło: presja, stres związany z meczem. To marzenie grać w Roland Garros, wygrać go. Ćwierćfinał to pierwszy krok. To cudowne. Nie mogłam oczekiwać nic lepszego, przyjeżdżając tutaj - ogłosiła Boisson.

Warto przypomnieć, że Boisson to najniżej notowana zawodniczka od 2017 r., która awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Po raz ostatni dokonała tego Kaia Kanepi z Estonii na US Open, będąc notowana na 418. miejscu w rankingu WTA. Wtedy Kanepi przegrała w ćwierćfinale 3:6, 3:6 z Madison Keys, późniejszą finalistką turnieju.

Kolejną rywalką Boisson w wielkoszlemowym Roland Garros będzie Rosjanka Mirra Andriejewa, która wygrała 6:3, 7:5 z Darią Kasatkiną. Gdyby Boisson awansowała do półfinału turnieju wielkoszlemowego, to znajdzie się na 65. miejscu w rankingu WTA.