Qinwen Zheng była absolutną faworytką. 98 minut i koniec

Qinwen Zheng była absolutną faworytką spotkania z Emilianą Arango i w pierwszym secie znakomicie to potwierdziła. W drugim miała jednak swoje problemy i dała rywalce kilka szans na sprawienie małej niespodzianki. Finalnie jednak mistrzyni olimpijska zdołała ustabilizować grę i to ona awansowała do III rundy Roland Garros.