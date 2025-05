Znamy kolejną rywalkę Fręch na Roland Garros. To wielkoszlemowa mistrzyni!

Magdalena Fręch w kapitalnym stylu awansowała do kolejnej rundy Roland Garros. Polka w drugim secie zafundowała nawet "bajgla" Ons Jabeur. Polska tenisistka zna już swoją następną rywalkę - będzie to mistrzyni wielkoszlemowa i do niedawna jedna z czołowych tenisistek na świecie. Niestety problemy zdrowotne sprawiły, że od nowa musi piąć się po szczeblach rankingu.