Prawie cztery godziny i sensacja! Niewiarygodne, co zrobił Miedwiediew

Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa od samego początku jest pełna niespodzianek. Z rywalizacją pożegnały się już m.in. Marta Kostiuk, która poległa w starciu z kwalifikantką - Sarą Bejlek czy Emma Navarro, po porażce z Jessicą Bouzas Maneiro 0:6, 1:6. Z kolei w męskim odpowiedniku z rywalizacją pożegnał się już m.in. Taylor Fritz. Amerykanin przegrał z Danielem Altmaierem 1:3.

Roland Garros: Były lider rankingu miał problemy z niżej notowanym rywalem

Teraz kolejna gwiazda pożegnała się z rywalizacją. Były lider rankingu ATP - Daniił Miedwiediew dość sensacyjnie odpadł z 81. w rankingu Cameronem Norriem po wyczerpującym pięciosetowym pojedynku. Brytyjczyk "jest byłym graczem pierwszej dziesiątki... i pokazał to dzisiaj" - pisze serwis The Tennis Letter.

Norrie kapitalnie wszedł w to spotkanie. Wygrał dwa pierwsze sety w niecałe dwie godziny i wydawało się, że niespodzianka wisi w powietrzu. Jednak 11. w rankingu Rosjanin był w stanie się podnieść po tych dwóch mocnych ciosach i odpowiedział tym samym.

W związku z tym zwycięzcę musiał wyłonić decydujący piąty set. Lepiej rozpoczął go Miedwiediew, który wyszedł na prowadzenie 3:1, przełamując rywala. Chwilę później było już 5:4 i Rosjanin serwował na zwycięstwo w tym meczu. Jednak wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Norrie, który nie miał nic do stracenia, wyszedł na prowadzenie 0:40 i miał pierwsze w tym secie break pointy. Rywal wybronił się dwa razy, ale za trzecim już nie dał rady, więc na tablicy mieliśmy wynik 5:5.

Sensacja w I rundzie Rolanda Garrosa

Chwilę później Brytyjczyk obronił swoje podanie i teraz cała presja była na Miedwiediewie, który musiał wygrać, by doprowadzić do tie-breaka. To - sensacyjnie - mu się nie udało i to 81. tenisista świata awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa, triumfując 3:2 (7:5 6:3 4:6 1:6 7:5) w niespełna cztery godziny.

"Jest tak trudny do pokonania, że myślę, że zasługuję na dyplom za pokonanie Miedwiediewa… Udało mu się mnie pokonać cztery ostatnie razy" - powiedział po meczu Cameron Norrie, cytowany przez atptour.com.