Roland Garros 2025. O której gra Hurkacz dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz dopiero co grał z Novakiem Djokoviciem w finale turnieju w Genewie, a już czeka go kolejne wielkie wyzwanie. We wtorek rozpocznie rywalizację w Rolandzie Garrosie. W pierwszym meczu zmierzy się ze wschodzącą gwiazdą tenisa Joao Fonsecą. O której godzinie rozpocznie się ten mecz? Gdzie go można obejrzeć? TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK.