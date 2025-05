"Wstyd". Oto co zrobili kibice po pożegnaniu Nadala na Roland Garros

Ceremonia pożegnania Hiszpana z Rolandem Garrosem zawierała wiele podniosłych momentów. Na Court Philippe Chatrier zjawiło się mnóstwo sław tenisa. Rafę pożegnali jego odwieczni rywale na korcie, a następnie dobrzy koledzy i przyjaciele: Novak Djoković, Roger Federer i Andy Murray. Znanych twarzy nie zabrakło też na trybunach, gdzie można było zobaczyć między innymi Igę Świątek i Carlosa Alcaraza. Ponadto Nadala uhonorowano pamiątkową tablicą, z odciskiem jego buta oraz numerem "14", symbolizującym liczbę jego zwycięstw w Paryżu. Naprawdę trudno dziwić się głównemu bohaterowi widowiska, że ten uronił przy nim kilka łez wzruszenia.

Fani chcą spieniężyć ten moment. "Próbują zarobić, mówiąc 'Merci Rafa'"

Ale nie obyło się bez kontrowersji. Jednym z elementów całej oprawy widowiska były pamiątkowe koszulki z napisem "Merci Rafa", na których widniała data - 25 maja 2025. Organizatorzy rozdali je wszystkim osobom przebywającym na trybunach, a dwa rodzaje T-shirtów, pomarańczowe i białe, tworzyły m.in. napis "RAFA" przyozdobiony grafikami dwóch serc. Problem polega na tym, że część kibiców postanowiła spieniężyć otrzymaną pamiątkę i wystawiła koszulki na portale internetowe.

- Co mam powiedzieć, że nie powinniśmy byli tego robić? Niektórzy próbują zarobić, mówiąc "Merci Rafa" - nie ukrywał swojego oburzenia Gilles Moretton.

Koszulki zauważono na stronach Vinted i Leboncoin, a ich ceny wynoszą od 150 euro (ok. 635 PLN) aż do 500 euro (ok. 2121 PLN)! Łącznie organizatorzy rozdali 15 tysięcy pamiątkowych t-shirtów, dla wszystkich osób przebywających na trybunach Court Philippe Chatrier.

Moretton:- To trochę wstyd, ale nie pomyśleliśmy o tym, żeby odzyskać koszulki po zakończeniu ceremonii, bo to byłoby nie w porządku.

- Naprawdę doceniłem fakt, że około 98 procent ludzi założyło koszulki, aby oddać hołd Rafie. [...] Wyjątkowość Rolanda Garrosa, której nie widziano nigdzie indziej, sprawiła, że ludzie chcą je kupować po oszałamiających cenach - zakończył wątek koszulek Moretton.

Turniej French Open rozpoczął się 19 maja i potrwa do 8 czerwca.