- Mój tenis jest dobry, teraz muszę to przełożyć na mecze. Muszę być bardziej pozytywna wobec tego, co robię i nie koncentrować się za bardzo na błędach. Muszę być bardziej waleczna - podkreślała Iga Świątek przed startem Roland Garros. To dla niej niezwykle istotny turniej. Nie tylko liczy na przełamanie - to tutaj odniosła ostatni triumf w tourze - ale i na obronę dwóch tysięcy punktów. To ważne w kontekście rankingu WTA.

Iga Świątek wygrywa na start Roland Garros. Nerwowe spotkanie

Na start francuskiej rywalizacji Świątek zmierzyła się z Rebeccą Sramkovą. I była murowaną faworytką starcia. Początek był jednak bardzo wyrównany i do przełamania doszło dopiero w siódmym i dziewiątym gemie - oba na koncie zapisała Polka - 6:3. W kolejnym secie nasza rodaczka miała spore kłopoty, była nerwowa, ale wraz z upływem minut nabrała tempa i doprowadziła do zwrotu, dzięki czemu wygrała 6:3 i mecz 2:0.

To zwycięstwo pozwoliło jej zachować nadzieję na obronę tytułu, a także dopisać cenne punkty do konta. Mowa o 60 "oczkach". Tyle otrzymała za awans do drugiej rundy. Dzięki temu utrzymała się na ósmym miejscu w rankingu WTA Live - na tę pozycję spadła po odjęciu punktów za ubiegłoroczny Roland Garros - i nieco zminimalizowała dystans m.in. do liderki Aryny Sabalenki, która również wygrała na inaugurację zmagań. Świątek ma 3908 punktów, a Białorusinka aż 10 323. Panie dzieli więc 6415 punktów, czyli prawdziwa przepaść.

Nasza rodaczka nie ma na razie co myśleć o gonieniu liderki, a musi skupić się na powrocie do czołówki i wyprzedzeniu kolejnych rywalek. Tuż przed Polką są m.in. Madison Keys czy Mirra Andriejewa. 23-latka traci do nich kolejno 156 i 308 "oczek", czyli stosunkowo niewiele. Tylko że zarówno Amerykanka, jak i Rosjanka nie zaczęły jeszcze rywalizacji w Paryżu.

Jak na razie Świątek może być też spokojna o rywalki za plecami. Najbliżej jest Emma Navarro - panie dzieli 259 punktów - ale w poniedziałek Amerykanka z hukiem wyleciała z turnieju. Jedno jest pewne, jeśli Świątek chce wrócić do czołówki tenisa, to musi wygrać cały Roland Garros. W przypadku triumfu wróci maksymalnie na czwartą lokatę.

Ranking WTA Live (stan na 26 maja 2025, godzina 13:35):

1. Aryna Sabalenka - 10 323 pkt (max 12253 pkt)

2. Jessica Pegula - 6253 pkt (max 8243 pkt)

3. Coco Gauff - 6093 pkt (max 8083 pkt)

4. Jasmine Paolini - 4635 pkt (max 6565 pkt)

5. Qinwen Zheng - 4308 pkt (max 6238 pkt)

6. Mirra Andriejewa - 4216 pkt (max 6206 pkt)

7. Madison Keys - 4064 pkt (max 6054 pkt)

8. Iga Świątek - 3908 pkt (max 5838 pkt)

9. Emma Navarro - 3649 pkt

10. Paula Badosa - 3564 pkt (max 5554 pkt).

W kolejnym meczu Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Emma Raducanu - Xinyu Wang. Termin i godzina nie jest jeszcze znana. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.