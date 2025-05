Godziny do meczu, a Francuzi piszą takie rzeczy o Świątek. "Nie ma innego wyjścia"

Iga Świątek (5. WTA) rozpocznie Roland Garros od meczu z Rebeccą Sramkovą (42. WTA). Jeśli Polka chce obronić tytuł, to będzie musiała zaprezentować się o wiele lepiej niż w niedawnych startach. A przeszkód nie brakuje.

Iga Świątek ma arcytrudne zadanie w Roland Garros. "Kryzys pewności siebie"

W poniedziałek we francuskim serwisie flashcore.fr ukazał się obszerny tekst dotyczący problemów 23-latki. "Sytuacja wygląda ponuro dla Świątek, która nie ma innego wyjścia, jak tylko triumfować w Roland Garros" - tak zatytułowano artykuł. O Polce, czekającej na tytuł od niemal roku, pisze się, iż "w obliczu kryzysu pewności siebie nie ma wyboru" i musi wygrać wielkoszlemowy turniej. Inaczej "w ciągu tych dwóch tygodni może stracić wszystko".

Przypomniano, że w poprzednim sezonie historyczny, trzeci z rzędu paryski triumf był zwieńczeniem wyjątkowo udanego okresu (wcześniej były wygrane w Madrycie i Rzymie). "Dwanaście miesięcy później (Polka - red.) nie zdobyła kolejnego tytułu ani nie zagrała w żadnym finale. Anomalia, a nawet herezja. Wygląda na to, że widzimy Igę z 2021 r., która nie potrafiła opanować emocji, a konsekwencje są poważne" - czytamy. Jakie?

"Po raz pierwszy od marca 2022 r. wypadła z pierwszej trójki (rankingu - red.). A jeśli sytuacja w Porte d'Auteuil będzie niekorzystna, może nawet wypaść z pierwszej dziesiątki! Wypowiedzenie tego zdania rok temu było czystym szaleństwem" - wskazano.

Następnie przypomniano kilka bolesnych wpadek zawodniczki (igrzyska olimpijskie, US Open, Australian Open). I to właśnie porażka z Madison Keys (8. WTA) w półfinale w Melbourne, mimo piłki meczowej po stronie Polki, zakończyła jej dobrą serię na starcie sezonu oraz miała być początkiem jej tegorocznych problemów. A kolejne słabsze wyniki zepchnęły ją w rankingu i utrudniają obronę tytułu w stolicy Francji.

Iga Świątek cofnęła się o kilka lat? "Eksplodowała wielokrotnie"

"Czy ona jest do tego zdolna? Jak wspomniano, znów widzimy Świątek, którą zobaczyliśmy w 2021 r. [...] Inna era, jej jedyny sezon w ostatnich sześciu latach bez nawet półfinału Wielkiego Szlema. Przede wszystkim to był sezon, w którym jej kruchość i jej 'skrajna' strona eksplodowały wielokrotnie, zwłaszcza na US Open, podczas zaciętego, ale przegranego meczu z Belindą Bencic. Jak wiemy, polska zawodniczka pracowała pod koniec tamtego sezonu z trenerką mentalną, co później pozwoliło jej odnieść 35 zwycięstw z rzędu, zostać numerem jeden na świecie i mieć karierę, jaką znamy dzisiaj" - przypomniano.

Tyle że obecnie Świątek wydaje się mieć problemy też ze sprawami pozasportowymi. Zdaniem Francuzów cały czas ma w głowie aferę dopingową, w której udowodniła przypadkowość sytuacji, lecz i tak odbyła symboliczną karę.

"Ciężar podejrzeń nigdy tak naprawdę nie znika. A polska zawodniczka wielokrotnie pokazała, że sposób, w jaki postrzegają ją inni, uległ zmianie. Trudno uwierzyć, że najlepsza tenisistka lat 20. XXI wieku celowo stosowała doping, nie odnosząc z tego żadnych korzyści. Sprawa jest zamknięta, teraz czas na kolejny krok, ale ona wyraźnie walczy, by pójść dalej" - oceniono.

Iga Świątek chce odbudować się pod okiem Wima Fissette'a. "Jak dotąd bez rezultatów"

W podobnym okresie, co wybuch sprawy dopingowej, Polka rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. "Związek przyczynowy? Możliwe. W międzyczasie nawiązała współpracę z Wimem Fissette'em, który trenował pięć światowych numerów jeden" - napisano, zaznaczając, że ich współpraca jest "jak dotąd bez rezultatów".

"Czy to za dużo dla 23-latki? Wiek ma znaczenie, jak zawsze, a przeszłe sukcesy nigdy nie zapobiegną obecnym trudnościom. Świątek niewątpliwie staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Wie, jak wygrywać. Ale wygrywać w niesprzyjających okolicznościach, przy coraz trudniejszej konkurencji? Jeśli jej się uda, będzie to kamień milowy w jej spuściźnie. Dwa tygodnie zapowiadają się fantastycznie" - podsumowano.

Mecz Igi Świątek z Rebeccą Sramkovą planowo rozpocznie się w poniedziałek o godz. 12:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.