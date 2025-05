- Kiedyś nawet bym się nie zastanawiał - przyznał Dawid Celt, będący podczas Roland Garros ekspertem Eurosportu. W ten sposób skomentował szanse Igi Świątek w rywalizacji z Rebeccą Sramkovą. Celt stawiał na Polkę, ale przebieg meczu potwierdził słuszność jego ostrożności. Walcząca o czwarty z rzędu triumf w Paryżu Świątek przeszła sprawdzian, który przypomniał, jak bardzo zmieniła się jej sytuacja w tym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

Na papierze rywalka Świątek nie miała szans, ale na korcie się postawiła

Tak dużego znaku zapytania przy występie Świątek w stolicy Francji nie było jeszcze nigdy odkąd weszła na tenisowy szczyt. Owszem, były wątpliwości dwa lata temu, gdy skreczowała w ćwierćfinale w Rzymie, ale gdy już się okazało, że ciało pozwoli jej wtedy przystąpić do rywalizacji, to wątpliwości się ulotniły. Teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo problem trwa od miesięcy i nie tkwi on w ciele, a w głowie byłej liderki światowego rankingu.

Jeżeli jeszcze wcześniej niektórzy byli przekonani, że Świątek na pewno odbuduje się na ulubionej klasycznej "mączce", to po występie w Rzymie nawet największym optymistom musiała się zapalić lampka. Bo z imprezą, którą wygrała trzy razy, pożegnała się sensacyjnie już w trzeciej rundzie, przegrywając z Danielle Collins 1:6, 5:7. Owszem, Amerykanka zagrała wtedy bardzo dobrze, ale nie da się ukryć, że Polka miała przede wszystkim kłopot z własną grą.

Świątek, która czeka już rok na występ w finale, stopniowo traciła pewność siebie, a zyskiwały ją coraz mocniej jej rywalki. Wspominała o tym niedawno legendarna Chris Evert. Widać było to też po Sramkovej, która przez dłuższy czas w pierwszej połowie seta otwarcia i od początku drugiego grała agresywnie i odważnie, próbując stale wywierać presję na faworytce.

Na papierze 42. w rankingu WTA Słowaczka wydawała się nie mieć w poniedziałek wielkich szans. Sama dopiero po raz szósty znalazła się w głównej drabince Wielkiego Szlema, a wcześniej tylko raz dotarła do drugiej rundy. Będąca teraz piątą rakietą globu Świątek z kolei po raz siódmy jest w głównym turnieju Roland Garros, a po sześciu poprzednich startach miała kosmiczny bilans 35-2 i cztery tytuły na koncie.

Przez 34 minuty Sramkova była zdecydowanie lepszą tenisistką niż w poprzednim meczu z Polką. Wtedy, w styczniowej drugiej rundzie Australian Open, ugrała zaledwie dwa gemy. Teraz od początku bardzo dobrze serwowała i cały czas starała się spychać przeciwniczkę za linię końcową. Do tego dorzuciła tak cenne na kortach ziemnych skróty, którymi sprawiała Świątek problemy.

Polka jednak zachowywała spokój. Co prawda w swoim pierwszym gemie serwisowym roztrwoniła przewagę 40:0, ale nie panikowała, co zdarzało się jej często w ostatnich miesiącach. Z czasem stawała się coraz pewniejsza, więcej pomagała sobie podaniem, a i korzyści przynosił jej forhend, który ostatnio był źródłem wielu punktów dla rywalek.

Ku radości fanów Polki ta dobrze się poruszała. Co jakiś czas prezentowała słynne drobne kroczki, które pomagają jej w dobrym ustawianiu się do piłki. A po turnieju w Rzymie sama przecież przyznała, że zupełnie się pod tym względem pogubiła.

Sramkovej skończyła się amunicja. Był kryzys, była "Jazda!"

Tenisowej amunicji Słowaczce w pierwszym secie wystarczyło do stanu 3:3. Potem obniżyła loty, a Świątek zaczęła łapać wiatr w żagle i przypominać siebie z poprzednich występów w Roland Garros.

Ci, którzy myśleli, że mająca za sobą wcześniej 10 dni treningów na paryskich kortach Polka teraz już bez problemu dopnie swego, mogli się rozczarować. Bo na początku drugiej odsłony faworytka niespodziewanie zaczęła grać tak, jak w ostatnich miesiącach, czyli nerwowo. Sramkova z kolei jakby wyrzuciła z głowy słabą końcówkę poprzedniej partii. Efekt był taki, że to Słowaczka prowadziła 2:0 i 3:1.

Ale Świątek pozbierała się i odrobiła straty, a gdy to zrobiła, to słychać było jej słynny okrzyk "Jazda!". W wygraniu tej partii pomogła jej trochę rywalka, która potem zaliczyła kilka niezrozumiałych decyzji podczas wymian. Jej decyzjom dziwił się nawet jej szkoleniowiec. Ale kluczowe dla Polki i jej fanów było to, że ona sama zachowała nerwy na wodzy. Co prawda pojawiły się u niej na chwilę w końcówce, gdy serwowała na przypieczętowanie awansu, ale ostatecznie wykorzystała trzecią piłkę meczową.

W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Brytyjką Emmą Raducanu (41. WTA) lub Chinką Xinyu Wang (43.).