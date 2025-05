Finał Hurkacz - Djoković. Gdzie oglądać? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Turniej ATP 250 w Genewie to zdecydowanie najlepszy występ Huberta Hurkacza (31. ATP) w tym sezonie. Wcześniej Polak docierał do półfinału w Rotterdamie (przegranego z Carlosem Alcarazem) i ćwierćfinału ATP 1000 w Rzymie (porażka z Tommym Paulem). Teraz Hurkacz jest już w finale w Genewie po tym, jak pokonał 6:3, 6:4 Austriaka Sebastiana Ofnera. Wcześniej sprawił dużą niespodziankę, pokonując 6:3, 7:6 Amerykanina Taylora Fritza, a więc czwartego tenisistę świata. Teraz poziom trudności zdecydowanie wzrasta.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

O której odbędzie się mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković?

Rywalem Hurkacza w finale w Genewie będzie Novak Djoković. Serb wygrywał w tym turnieju z Martonem Fucsovicsem (6:2, 6:3), Matteo Arnaldim (6:4, 6:4) i Cameronem Norrie (6:4, 6:7, 6:1). Djoković staje przed szansą, by wygrać swój 100. turniej w karierze. Mecz Hurkacz - Djoković rozpocznie się około godz. 15:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Hurkacz zagra z Djokoviciem po raz ósmy w karierze, z czego trzeci na kortach ziemnych. Do tej pory Polak nie znalazł sposobu na Djokovicia. Ich ostatni pojedynek to ATP Finals w 2023 r., gdzie Djoković wygrał 7:6, 4:6, 6:1. Na mączce tenisiści grali ze sobą w pierwszej rundzie Roland Garros w 2019 r. (6:4, 6:2, 6:2 dla Djokovicia) i w ćwierćfinale w Madrycie w 2022 r. (6:3, 6:4 dla Serba).

Co za słowa Djokovicia o Hurkaczu. "Jeden z najlepszych zawodników"

Djoković wielokrotnie wypowiadał się bardzo przychylnie o Hurkaczu, nie tylko z perspektywy sportowca, ale przede wszystkim jako człowieka. - To jeden z najlepszych zawodników w tourze. Ma fantastyczną osobowość. Z każdym ma świetne relacje, zawsze okazuje szacunek. Jego serwis należy do najlepszych w stawce - mówił Djoković w marcu 2023 r. podczas turnieju w Dubaju, gdzie wygrał 6:3, 7:5 z Hurkaczem.

- To przemiły facet. Ktoś, kogo bardzo, ale to bardzo lubię poza kortem. Hubert serwuje bardzo mocno i dobrze. Świetnie kryje kort, ma bardzo długie ramiona. Bardzo dobrze czuje grę przy siatce, dobrze zamyka kąty. Gra też sporo w debla i odniósł w nim znaczące sukcesy. Świetnie czuje się też w grze w głębi kortu, broniąc. Jak na bardzo wysokiego gościa, to broni dobrze, nawet slajsy. Ogółem to bardzo kompletny zawodnik. Naprawdę nie widzę w jego grze zbyt wielu wad - przekazał Djoković przed meczem IV rundy Wimbledonu 2023, odpowiadając na pytanie Agnieszki Niedziałek ze Sport.pl.

Zobacz też: Iga Świątek wyłożyła karty na stół. Oto przyczyna kryzysu

"Gratulacje dla Huberta za wspaniałą walkę na korcie, a także za cały rok świetnych rezultatów. Hubi jest jedną z najmilszych osób w tourze i zasługuje na wszelkie wsparcie, które otrzymuje" - pisał Djoković na portalu X w 2021 r. "Dziękuję Novak. Gra z tobą jest zawsze dużym wyzwaniem i szansą na poprawę. To dla mnie wielka inspiracja" - odpowiedział Hurkacz.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Novak Djoković w finale w Genewie od godz. 15:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.