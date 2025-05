Horror Świątek w Paryżu! Cały świat pisze o jednym

Iga Świątek po serii niesatysfakcjonujących startów przystąpi do Roland Garros. Polska tenisistka już wie, kto stanie na jej drodze do obrony tytułu. To zadanie zapowiada się niezwykle wymagająco, co podkreślają zagraniczne media. "Drabinka jak z horroru", "będzie musiała stawić czoła wielu trudnym wyzwaniom" - czytamy.

