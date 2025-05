Absolutny zakaz. Tak Roland Garros radzi sobie ze swoim największym problemem

Przed Igą Świątek bardzo ważny turniej, prawdopodobnie najważniejszy w całym sezonie. Polka będzie miała 2000 punktów do obrony za wielkoszlemowy Roland Garros. Świątek wygrywała ten turniej czterokrotnie, ale w poprzednich turniejach na mączce straciła sporo punktów, co kosztowało ją spadek na piąte miejsce w rankingu WTA. "Turniej Rolanda Garrosa rozpoczyna się po raz pierwszy od kilku lat bez wyraźnej faworytki" - piszą media.

Ważne wieści dla Świątek. Zakaz na Roland Garros

Amelie Mauresmo, dyrektorka turnieju Roland Garros, zdecydowała, że w tym roku alkohol będzie zakazany na trybunach kortów. To największy problem paryskiego turnieju. Głośno zrobiło się o nim po tym, jak David Goffin został opluty gumą do żucia przez jednego z kibiców podczas meczu z Giovanniem Mpetshi Perricardem. - Niektórzy ludzie są tam bardziej po to, by przeszkadzać, niż tworzyć atmosferę - tłumaczył tenisista w pomeczowym wywiadzie. Alkohol można pić poza kortem, ale nie można się z nim pojawić podczas meczu, np. na korcie centralnym.

- Jeśli ktoś przekroczy zasady, nie zachowuje się dobrze lub rzuca przedmiotami w zawodników, to opuści trybuny. Bezpieczeństwo jest ważne. Nie będzie żadnych zahamowań - mówiła Mauresmo w zeszłym roku. Jak przypominają francuskie media, w poprzedniej edycji Roland Garros Świątek miała zastrzeżenia wobec kibiców po meczu z Naomi Osaką.

- Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która skupia się na sobie, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Proszę, jeśli możecie, to wspierajcie nas między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale. Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić, bo wiem, że francuska publiczność ma zawodników, za którymi nie przepada i ich wygwizduje - przekazała Iga.

- Myślę, że okres po pandemii dał ludziom chęć wyrażania siebie nieco inaczej, nie tylko na wydarzeniach sportowych. Były jednak pewne odosobnione akty - tłumaczyła Mauresmo, cytowana przez portal sports.fr.

Wielkoszlemowy Roland Garros będzie odbywał się w dniach 25 maja - 8 czerwca.