16-latka zadziwiła wszystkich na Roland Garros. Ponad 1000 miejsc różnicy!

Eliminacje do turniejów wielkoszlemowych mają to do siebie, że niejednokrotnie dochodzi do niespodzianek. Nie inaczej jest w przypadku zbliżającego się wielkoszlemowego Roland Garros. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowała 16-letnia Francuzka Daphnee Mpetshi Perricard. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Perricard i jej rywalkę dzieli... ponad tysiąc miejsc w rankingu WTA.

