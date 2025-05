- U Igi działał do tej pory plan A. Nie miała jednak planu B, dlatego przyszły kłopoty - podkreślał Jerzy Janowicz, odnosząc się do kryzysu, w jaki wpadła Świątek. Wskazywał, że jedną z przyczyn może być fakt, że rywalki poznały już styl gry Polki i dostosowały się do niego, a sama 23-latka nie urozmaica go. Niektórzy wskazywali też na problemy mentalne. Jedno jest pewne - Świątek nie będzie faworytką do triumfu w zbliżającym się Roland Garros, mimo że wygrała trzy ostatnie edycje tego turnieju.

Brytyjska prasa zaniepokojona postawą Świątek. "Sezon na glinie tylko uwypuklił jej problemy"

Uwagę na to zwrócili też dziennikarze "Independent". "Niepokojąca forma Igi Świątek jest w centrum uwagi na Roland Garros" - pisała redakcja. Wskazała na jeden z głównych problemów zawodniczki. "Wydaje się być zbyt pochłonięta próbami przepisania przeszłości, nie patrząc na teraźniejszość" - czytamy.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że przez ostatnie lata Polce rzadko zdarzało się przegrywać. Jednak od roku ta sytuacja zdarza się częściej. Ba, w końcu od niespełna 12 miesięcy Świątek nie wywalczyła tytułu i nie dotarła do finału żadnego turnieju. Na przełamanie liczyła na uwielbianych przez siebie kortach ziemnych, ale to, póki co, nie nadeszło. Ćwierćfinał w Stuttgarcie, półfinał w Madrycie i trzecia runda w Rzymie - to jej wyniki na "mączce". Co więcej, za każdym razem żegnała się z imprezą boleśnie.

"Polka jak dotąd nie potrafiła wskoczyć na właściwy kurs tego najtrudniejszego roku w karierze. Sezon na glinie tylko uwypuklił jej problemy" - podkreśliła redakcja, dodając też, że coraz bardziej martwiąca jest postawa Polki. Chodzi o mentalność.

Brytyjczycy zwracają uwagę na psychikę Świątek

"Zachowanie Świątek na korcie, szczególnie w trakcie przegranego meczu z Gauff, było niepokojące. To było przeciwieństwo tego, czego spodziewaliśmy się po 23-latce, tenisistce, która wzorowała własne podejście mentalne, a także nastawienie do tego sportu na nieustępliwym skupieniu Rafaela Nadala, zgarniając punkt po punkcie. Dlatego też Polka zanotowała tak wiele jednostronnych triumfów" - pisali dziennikarze, zauważając, że tamtej Świątek już nie ma.

To jednak nie oznacza, że dawna Świątek nie wróci. Wręcz przeciwnie. Teraz przed nią Roland Garros. I kto wie, może tutaj dojdzie do przełamania. "Paryż to miejsce, w którym Polka może otrzymać trochę wytchnienia" - podkreślała redakcja. Z drugiej strony wskazała, że stolica Francji to też "miejsce, gdzie doszło do pierwszych kłopotów Świątek". Mowa o przegranym złocie olimpijskim.

Czy tym razem Świątek uda się obronić tytuł? Zadaniu nie podołała w Dosze, Indian Wells, w Madrycie oraz Rzymie. Teraz przed nią piąta okazja. Oby była dla niej szczęśliwa. W przeciwnym razie może zanotować spory spadek w rankingu WTA. Turniej już wystartował. Trwają kwalifikacje, a rywalizacja w głównej drabince rozpocznie się 25 maja.